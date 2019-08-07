劉鴻杰選「戰」字當旅日目標　披上25號球衣家族動員支持

▲劉鴻杰寫下「戰」字，為自己加油 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

中華男排電眼雙胞胎之一的劉鴻杰確定加盟日本一級聯賽名古屋狼犬（前身為豐田合成隊Toyoda Gosei Trefuerza ），6日舉行加盟記者會時，劉鴻杰更在現場哭了出來，並披上名古屋狼犬的球衣，自我介紹就先談到，「我是名古屋狼犬隊的劉鴻杰。」

身為中華隊主力的劉鴻杰、劉鴻敏，本賽季在泰國Diamond Food Saraburi VC隨隊拿下第二名後，5月底回歸左訓訓練，備戰亞錦賽以及奧運資格賽，劉鴻杰看到陳建禎的進步也想旅日，如今確定加盟豐田合成隊，也完成了他的目標，終於順利圓夢。

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▼ 劉鴻杰穿上新球衣。

不過等待消息的日子讓劉鴻杰感到煎熬，一度想放棄，終於得到消息，也讓他今天回憶湧上心頭，忍不住哭了出來，「這有種把我救回來的感覺，整個壓力釋放了，對我來說很不可思議，這是我自己的里程碑，我真的很想要去日本，是從高中到現在的夢想。」

球隊代理部長佐藤和哉提到，「我們球隊去年第五名，今年為了增強戰力、爭取最好成績，邀請劉鴻杰成為主要戰力，期待劉鴻杰在攻擊面向的發揮以及敏捷和阻攔的能力，看到他在泰國聯賽的表現也很好，又有國際賽經驗，個性也很活潑，希望今年球隊能有全新面貌。」

劉鴻杰則說自己很享受這份喜悅，對於去日本的目標，則從球隊標語中寫了一個「戰」字做為勉勵自己，「勇敢挑戰自己，不管再難的環境，都要警惕自己記得自己的目標。」並介紹了球隊吉祥物還有觀光景點等，更談到首場比賽就會在10月26日的主場進行，希望球迷們能夠飛去加油。

▼ 劉鴻敏和家族成員都到場為劉鴻杰加油。

球隊顧問太田光一也為劉鴻杰披上名古屋狼犬的球衣，正式公布背號為「25」號。劉鴻杰說明背號的緣由，「原先我是想選2號，因為從大學到國家隊我都是2號，不過在球隊2號已經有選手了，我就想選20號以後的，他們就幫我找到一件25號，不過在日本一級聯賽中，25號的球員好像只有我一個人。」

而劉鴻杰的加盟記者會，不只劉鴻敏到場，家族成員都到場支持，並穿上阿美族的傳統服飾，一起來為劉鴻杰加油打氣。劉鴻杰也談到，「自己等待消息期間過得很煎熬，真的很感謝家人朋友那時候的支持。」另外之前參加球隊的記者會，發現隊友都很熱情好相處，「現在要好好充實一下日文能力。」