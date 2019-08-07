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富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

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▲林志傑、「中國字母哥」阿不都沙拉木。（圖／CFP）

▲野獸林志傑是否返台成為富邦勇士看板球星，將持續成為討論話題。（圖／CFP）

記者杜奕君／台北報導

富邦勇士6日正式發出聲明，確定下季將轉戰ABL東南亞職籃，並且將以大台北地區兩大重點場館，台北和平籃球館、新北新莊體育館為主場腹地，展開首個ABL職業聯賽賽季。在主場最重要的「票房」考量下，富邦勢必得找來重量級球星壓陣領軍，而目標顯然就是「野獸」林志傑或「大房東」曾文鼎之一。

確定轉戰ABL聯賽，富邦勇士挾著上季SBL總冠軍氣勢出擊，新賽季主場也鎖定將以大台北地區兩大籃球聖地：台北和平籃球館及新莊體育館為主場，打造真正屬於台北地區的職業化籃球主場館。

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在夢想家選定中台灣的彰化持續耕耘下，兩季下來夢想家主場的行銷、票房都開出漂亮紅盤，人氣及網路聲量可說是有目共睹，而接下來富邦將如何打造「勇士主場」，對於球團來說也將是一大考驗。

目前和平籃球館最大容量可達7000人，新莊體育館更可上看8000人，對於富邦勇士打造全新主場來說，如何在原有SBL規格之下，營造更多球迷願意入場看球，絕對是球隊戰績之外，新賽季的首要之務。

▲▼SBL冠軍戰第四戰,富邦勇士獲得總冠軍。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦勇士迎接ABL職業化規格，主場確實需要更重量級球星吸票坐鎮。（圖／資料照）

擺脫過往SBL票房由籃協包辦模式，未來富邦勇士打造全主場賽制下，眼前簽下旅外的重量級球星加盟，在關注度上佔得先機絕對是可行之道，先前總教練許晉哲也已經表態，強調球團確實和旅外3大將林志傑、曾文鼎及楊敬敏進行接觸，表達網羅意願。

但現階段在楊敬敏率先表態可能重返CBA情況下，「野獸」林志傑與「大房東」曾文鼎絕對就是勇士陣營的補強最大目標，無論最終富邦簽下兩者其中任一人，在整體戰力與票房佳池上，絕對都能有提升。

特別是台灣籃球「精神領袖」林志傑，若能在籃球生涯尾聲鳳還巢回到台灣球迷面前效力，相信以野獸目前的地位及身手，薪資待遇絕對會創下台灣籃球員價碼新高點，對於富邦勇士想要打造職業化籃球的第1步，絕對大大加分。

現階段富邦本土戰力陣容，林志傑或曾文鼎無論誰最後加盟，勢必都將扮演核心要角，但富邦現階段在林書緯、張宗憲、洪志善都約滿尚未續約情況下，或許林志傑的到來，將能為後場注入更多能量，若林志傑真能披上富邦戰袍，「野獸」力抗ABL列強及頂尖洋將的戲碼，勢必也將創造富邦勇士的更大關注。

甚至在賽事轉播上，新賽季ABL在富邦勇士、寶島夢想家兩強進駐下，或許也將成為轉播權大戰，若林志傑或曾文鼎確定投入，ABL聯賽在台灣籃壇的討論度及收視率，肯定也將開出紅盤，對於球團後續獲得之附屬及周邊效應，勢必也是大大加分。

▲▼曾文鼎。（圖／CFP）

▲曾文鼎目前新動向也尚未確定。（圖／CFP）

關鍵字： 林志傑曾文鼎野獸大房東富邦勇士ABLSBL籃球主場和平籃球館新莊體育館
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