亞洲盃射箭賽／蘇思蘋一金一銀入袋　國二起把奧運金牌當職志

▲蘇思蘋拿下一金一銀。（圖／中華民國射箭協會提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，蘇思蘋和陣頭囝仔「臭酸」陳昭升聯手，5：1射下世錦賽男子反曲弓銀牌馬來西亞穆罕默德，勇奪金牌，惜下午個人賽只得銀牌，一金一銀入袋。



2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽今天在台北市立田徑場收兵，派青年隊與賽的我國本屆共奪得二金二銀一銅，其中王律勻在女子複合弓個人賽奪金、混雙摘銀、團體賽得銅最佳，蘇思蘋在反曲弓混雙奪金，個人賽得銀。



上午的賽事由混雙獎牌戰拉開序幕，金牌戰由中華隊蘇思蘋／陳昭升迎戰馬來西亞葛芭／穆罕默德。第一局中華隊蘇思蘋／陳昭升以37：35取得2：0，第二局蘇思蘋失手射出一支6分箭，自己也嚇了一跳，所幸馬來西亞也有支6分箭，仍讓中華隊以33：32再下一城，第三局雙方36：36平手，中華隊5：1輕鬆奪冠。





蘇思蘋賽後表示，那支6分箭的出現，主要是自己的力量沒有延續，穩定性還不夠，所幸沒有受到太大影響。「搭檔(昭升)很嗨很吵，我一下子就忘了6分箭這件事，後面也很快找回感覺。」

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下午蘇思蘋再戰反曲弓個人賽金牌戰，一開賽風便超大，南韓車松熹前三箭都只射中7分，蘇思蘋26：21取得2：0，第二局蘇思蘋出現一支6分箭，23：27被追成2：2，第三局26：28讓對手以4：2超前，第四局27：27平手變3：5。



關鍵的第五局，初步判定蘇思蘋28：27獲勝，雙方5：5平手，兩隊都準備好要進行緊張又刺激的加射決勝負，但到靶前作成績判定的裁判，判定蘇思蘋第二箭10分變9分，變成27：27平手，由車松熹6：4獲勝奪金，全場一片嘩然。





蘇思蘋坦言，「我以為還要加射的說，南韓隊也準備好要加射了，結果就差那一分，沒能拿到雙金，自己也覺得超可惜的，不過沒辦法，比賽就是這樣，冠軍只有一個，每個人都想要拿冠軍，盡力了就沒有遺憾了。」

雖然是出身低收入戶的新住民之女，但蘇思蘋個性開朗，奪金後特別感謝香山高中教練倪大智的包容，「今天是我跟著倪教練第5年又兩天，我的個性很倔，常惹教練生氣，很感謝教練氣歸氣、罵歸罵還是一直給我機會，沒有放棄我。」

倪大智笑說，「我們算是棋逢對手，我對選手很嚴格，愈有期待的選手我罵愈兇，她被我罵成那樣都熬過去了，也算異數。」話說教練如此嚴格，之前因犯了禁愛令被罰站一個多月，蘇思蘋為何抵死不退隊？「因為我有奧運夢啊！」她說。

蘇思蘋透露，自己國二起就把拿奧運金牌當做人生職志，「香山國小教練林品書跟我說，他什麼比賽獎牌都拿過，就是沒拿過奧運獎牌，我就立志要拿奧運金牌，幫教練圓夢，林教練就像我爸爸一樣，父親節快到了，我會寫卡片給他。」

▼中華隊本屆共拿下二金二銀一銅佳績。





之前蘇思蘋曾說，很希望雙親可以來幫她加油，但當水泥工的爸爸二月出車禍還沒有完全復原，和在早餐店工作的媽媽都太忙了，機會不大。但這個願望，今天實現了，看到寶貝女兒風光站上頒獎台，蘇爸和蘇媽笑得合不攏嘴。



和蘇思蘋聯手拿下混雙金牌的「陣頭囝仔」陳昭升，如願打敗「馬來魔」超開心，「我知道對手馬來西亞是世錦賽銀牌，但我不會把他想的太利害，不管對手是誰，只要專注在自己的動作，我知道是有機會可以贏的。」

生涯首度在國際賽奪牌，而且還是金牌，讓陳昭升開心地說，「我要特別感謝小六時的學務主任蘇德隆，找蔡志宏教練教我們，否則射箭隊伍就解散了，也要謝謝贊助我們的輝創電子股份有限公司。」

▼陳昭升和蘇思蘋。







陳昭升的爸爸是乩童，從小加入陣頭打小法鼓，由於小時候很挑食，唸安親班時常把不吃的食物塞進書包，幾天後發臭發酸了姑姑才發現，加上「臭酸」唸起來跟名字很像，就此成為他的小名，陳昭升也不以為意，「還挺可愛的啊！」



男子反曲弓團體銅牌戰，中華隊陳昭升／游輝彥／林一石以0：6不敵日本，拱手讓出銅牌。中華隊教練宋家駿表示，中華反曲弓女子隊陣中，有兩位上屆有參加，去年在團體賽得金，混雙得銅，今年拿下一金一銀算是有進步。」對於首次帶隊的菜鳥教練袁叔琪，宋家駿說，「學姐算是厲害的，能很快看出選手的問題給建言。」



第一次擔任國家隊教練，袁叔琪坦言跟帶學校隊和企業隊很不一樣，壓力比自己當選手還大很多，「我給自己的國家隊教練處女秀打76分，以後應該更早、花時間去了解選手狀況，說話也不能修飾過頭，要更直白些小將們才聽得懂。」



「團體銅牌戰最後三箭前，我跟他們說，『我的射箭生涯中輸的比贏的多很多，重點是如何將輸的經驗轉化成下一次贏的動力。』雖然還是輸了，但最後三箭有拉回專注力，射中10、10、8分，還不錯，我應該早點跟他們說的，時間點有點太晚了。」

▼反曲弓男團無緣銅牌，左起林一石、游輝彥、陳昭升。