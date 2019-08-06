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打破ABL「洋將聯盟」迷思　許晉哲：將給本土表現機會

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▲▼SBL冠軍戰第四戰,富邦勇士獲得總冠軍拋彩帶。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦勇士轉戰ABL東南亞職籃，許晉哲承諾將給本土球員表現空間。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

富邦勇士6日正式宣布轉戰ABL東南亞職籃，面對這支SBL重量級勁旅出走，台灣籃球也確實面臨革新與改變。但過去兩季寶島夢想家參戰情況下，ABL總給外界所謂「洋將聯賽」的刻板印象，對此，富邦勇士總教練許晉哲表示，「一定會給本土球員足夠的表現機會，但台灣球員也必須要證明自己能在場上生存。」

日前傳聞許久的富邦勇士轉戰ABL東南亞職籃，6日獲得球團公告證實，新的ABL賽季也確定台灣將有以大台北為主場腹地的富邦勇士以及上季打下聯盟例行賽龍頭的寶島夢想家於彰化持續耕耘。

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即將揮軍向ABL邁進，富邦勇士總教練許晉哲強調，「ABL的比賽，確實由3個洋將加上混血球員來主導，但我的基本想法是，仍要給富邦的本土選手上場機會與時間。」

許晉哲進一步表示，「當然，球隊一定會有所謂的戰績考量，因此本土球員也必須證明自己，上了場碰到對手的洋將，要怎麼利用自己的特長在攻守兩端做出貢獻，否則3個洋將可輪換，我也不斷跟球員強調，一定要有適者生存的概念。」

許晉哲強調，「或許過去SBL被稱為所謂的半職業聯賽，但現在我也一再提醒球員，加入了ABL，我們就是職業球隊，所有的態度與自律，都必須以職業規格來看待，這才是重點所在。」

富邦勇士接下來將以上屆SBL冠軍隊身分出征FIBA亞冠盃，許總透露目前包括林書緯、張宗憲及洪志善等人都尚未續約，此次亞冠盃「雙洋將」將帶著上季冠軍賽MVP賈西亞，以及一名預計7日抵台報到的後衛。

許晉哲表示，「目前球隊後場人手告急，控球位置只剩賴廷恩，未來在ABL新賽季的3洋將選擇，除了內線勢必有1名大個子撐場外，另外兩名洋將也將要視幾名本土球員的續約狀況，來做最後選擇。」

▲▼SBL冠軍戰第四戰,林書緯。（圖／記者季相儒攝）

▲林書緯約滿後，目前尚未與富邦勇士達成續約共識。（圖／資料照）

關鍵字： 許晉哲富邦勇士SBL籃球ABL東南亞職籃
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