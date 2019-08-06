富邦勇士宣告轉戰ABL　許晉哲：不同聯盟有不同挑戰

▲富邦勇士宣布轉戰ABL東南亞職籃，台灣籃球新局正式啟動。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

傳聞已久的台灣籃壇「震撼彈」，富邦勇士轉戰投入ABL東南亞職業聯賽，6日正式由富邦球團公告底定，這支上季剛剛奪下隊史SBL首冠的人氣勁旅選擇出走，著實讓台灣籃球面臨了全新格局。富邦勇士總教練許晉哲就直言，「不同聯盟，有不同的挑戰，現階段確實到了改變的時刻，台灣球員也要勇於接受挑戰。」

富邦勇士正式宣布轉戰ABL聯賽，這也代表下一季的ABL賽場，確定將有富邦勇士及寶島夢想家兩支台灣球隊登場「北、中串聯」成為台灣籃球革新的一股勢力。

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對此，富邦總教練許晉哲就強調，「不同聯盟，就有不同挑戰！外界都認為ABL、夢想家實力不如台灣球隊，但事實上絕非如此，我認為從我兩年前自CBA返台執教，SBL的困境始終無法解決，這才是我們和夢想家必須跨出這一步的主因。」

許晉哲不諱言說，「確實，ABL的3個洋將對比賽主導性很大，但過年夢想家在啟用3洋將與我們雙洋將陣型進行交流賽，我們是討不到便宜的，甚至去年的觀護盃，在SBL球隊參賽情況下，夢想家也拿下了冠軍，外界絕對不要因此低估了ABL及夢想家的實力。」

對於確定轉戰ABL聯賽，許晉哲透露，「球隊對於主、客場制充滿高度期待，我也認為這是必須要嘗試的，接下來球隊預計主場將以台北和平籃球館、新莊體育館為主，這也是檢驗台灣籃球在大台北地區，能否成功執行職業主、客場制的一次重要創舉，我自己很期待，也和本土球員做了心理建設，希望接下來大家就要以完全職業化的心態備戰。」

▲許晉哲期待迎接ABL聯賽的嶄新挑戰。（圖／資料照）