馬大偉解盤／紅雀@道奇　「拆」莊 買道奇讓分

▲克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月7日由聖路易紅雀作客洛杉磯道奇，目前運彩盤口開出道奇讓分、大小8.5分。

先發投手分析

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紅雀先發米可拉斯(Miles Mikolas)上季18勝4敗2.83防禦率顯然成為紅雀王牌。本季他「正常」些，防禦率4.00，但7月份表現開始加溫，防禦率2.95。本季對道奇1場，6局掉3分。

道奇隊克蕭(Clayton Kershaw)本季雖沒那麼神，但依然交出頂級成績，10勝2負防禦率2.85，先發時球隊更是15勝4負。本季尚未對過紅雀。

莊家思維分析

道奇首場完封紅雀，第2戰派出勝率頗高的柯蕭應該更妥當，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場道奇賠率為1.52，認為道奇勝率約65%，算是偏低。

今日推薦 : 「拆」莊，買道奇讓1.5分。

今日選擇「拆」莊理由 :

道奇主場本來就強，賭盤持續低估中，克蕭本季沒那麼神勇，但球運與隊友火力支援卻更好，先發場次球隊勝率也高。紅雀米可拉斯主客場表現有差，客場防禦率高達6.75，很少推薦強隊，但我認為這場買道奇反而有Value。

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