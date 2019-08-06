台北公開賽／王子維腰傷復原佳　要找回自信對未來還滿期待

▲王子維 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／台北報導

2019中華台北羽球公開賽9月3日至8日將在台北小巨蛋強勢登場，今年共有23個國家、442名選手報名參賽，其中我國男單好手王子維也將出賽，王子維連打多站賽事，談到自己的目標還是在世界前16，但還是希望可以再往上突破。

王子維連打印尼公開賽、日本公開賽以及泰國公開賽，印尼站首輪不敵丹麥選手維汀哈斯（Hans-Kristi VITTINGHUS）、日本站交手丹麥傑姆克（Rasmus Gemke）也是首輪止步，泰國站直落二擊敗大陸諶龍士氣大振，但16強很可惜沒有守住優勢，不敵香港伍家朗吞敗。

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不過王子維笑著談起和伍家朗的賽事，「那場前面輸太多了，好不容易追到16：17後場那一顆挑後場，結果線審睡著了，我就一直看他，他就眼睛閉著不起來，這好像不是誤判，主審就判給他，但那顆應該會出界啦，加上沒有鷹眼，如果能追至17平也許結果會不一樣。」

現在世界排名29的王子維說，「就拼前16再往前，腰傷好多了，不太有很多動作可以限制，我沒什麼太大的問題，打了80幾分鐘比賽後也沒太大問題，現在就是每一站都準備好，該休息時好好休息，世錦賽、台北公開賽還有後面的中國、丹麥、法國應該都會打。」

世錦賽之前會先去法國移地訓練，王子維說，「教練有傳籤表給我看，但我認為就是打好每場球，不看對手是怎樣，專注在自己下場狀況，印尼發揮沒有很好，日本就是滿可惜但比較好，第三局領先時沒有拿下來，泰國後面有找到狀態，對未來還滿期待。」

王子維去年因為腰傷在台北公開賽首輪止步，「今年身體狀況現在沒有問題，希望可以拿到好成績，現在需要克服就是受傷出去打，輸比較多，現在就是想要找回一點自信心，目標設在我可以達到的事情，想辦法提升我的自信，專注在每一件事，像是賽前先熟悉對手，不要讓自己處於慌張的狀況等狀況。」

▼ 台北公開賽記者會。（圖／記者謝孟儒攝）