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台北公開賽／麟洋世錦拚追平四強　享受主場歡呼會起雞皮疙瘩

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▲▼ 婕斯盃，王齊麟李洋、麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／台北報導

2019中華台北羽球公開賽9月3日至8日將在台北小巨蛋強勢登場，今年共有23個國家、442名選手報名參賽，其中台將男三組男雙王齊麟／李洋、廖敏竣／蘇敬恆、盧敬堯／楊博涵也都會出賽。王齊麟也談到自己腰傷已經復原差不多，慢慢能夠回到最佳狀態。

世界排名來到10的王齊麟／李洋今年合拍以來，逐漸培養出默契，本賽季目前已經拿下西班牙大師賽冠軍、奧爾良大師賽冠軍、印度公開賽冠軍，瑞士公開賽、美國公開賽亞軍，在前一站日本公開賽16強止步，再戰泰國公開賽16強賽卻遭南韓徐承宰／催率圭直落二。

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王齊麟回憶當時狀況，「泰國站我超懊惱，整場打下來都沒有打出預想的狀況，傷勢已經好的差不多，只是後場進場比較沒那麼把，握第一局關鍵球失誤，又是19平手的關鍵，當下輸下來很懊惱，蘇迪曼對上他們，兩局打起來很輕鬆，又是自己最好狀態。」

▼ 台北公開賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 台北公開賽記者會,周天成 。（圖／記者謝孟儒攝）

而談到自己先前的傷勢，王齊麟說，「現在7、8成恢復了，就是先拼世錦賽一場場來，把狀態拉回100％的時候再去拼，籤表不是很好欸，第一場輪空再上去又遇到世界第一的印尼，交手第三次我覺得一次比一次好，在自己心態還是要調整，因為之前輸太多次，心態可能比較沒把握。」

「要以低姿態衝擊的姿態，攻守方面還要再加強，我們的防守更銅牆鐵壁一點，在國際賽更有優勢。」王齊麟說，「希望可以追平去年的成績（和陳宏麟搭配打進四強，為台灣男雙在世錦賽的最佳成績），想辦法突破最大的關卡，因為還是會遇到世界第一能衝擊他們比較重要。」

至於世界排名來到前10，王齊麟笑稱，「不要太大壓力，只要打得好排名就上去，但我自己會去算一下，有上去會開心一下，但我們輪轉跑位還有需要磨合，大家也都在研究我們，也有針對我們弱點進攻的對手。」

而王齊麟去年和陳宏麟搭擋拿下台北公開賽冠軍，今年和李洋首戰，王齊麟說，「主場真的是享受！享受每一個出場瞬間，那個氛圍真的很棒，剛出賽全場歡呼會起雞皮疙瘩，真的會很感動，當然會想要把冠軍留在台灣。」

▼ 「雙麟配」陳宏麟／王齊麟拿下2018世錦賽銅牌。（圖／CFP）

▲▼ 中華男雙組合「雙麟配」陳宏麟／王齊麟，2018世錦賽銅牌。（圖／CFP）

關鍵字： 台北公開賽麟洋配王齊麟李洋
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