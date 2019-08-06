瑞莎大秀「仙氣」韻律體操　正妹主播做不來嬌喊：好難喔

記者蔡文鈴／綜合報導

體操精靈瑞莎為即將到來的桃園全運會暖身，和正妹主播簡懿佳一起跳韻律體操；不過，曾學過跆拳道的簡懿佳對於充滿「仙氣」的韻律體操完全無法駕馭，笑稱「好難喔！」。

隨著全國運動會將近，瑞莎和簡懿佳一起來到稱為「韻律體操選手搖籃地」的桃園龍潭國中教課，希望能為台灣韻律體操盡一份心力；而簡懿佳也向瑞莎學習韻律體操「棍棒」及「球」的基本動作，但是唯美的韻律體操對於跆拳道黑帶3段出身的簡懿佳來說並不容易，讓她直呼「好難喔！」覺得自己沒辦法加入韻律體操隊。更多精彩片段，可至「桃園事」臉書粉絲專頁收看。

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▲ 瑞莎、簡懿佳為桃園全運會暖身。（圖／桃園市政府提供，下同）



瑞莎當場秀一段彩帶的動作，相當優雅。其實除了龍潭國中的學生，瑞莎會到各地教課，為了能指導台灣的韻律體操選手參加比賽，瑞莎還特別到新加坡考取教練執照。瑞莎表示，全國運動會是今年度相當重要的賽事，希望大家都能進場看比賽，一起挺全運。

來自烏克蘭的瑞莎，3歲開始學體操，6歲時進入烏克蘭國家代表隊開始訓練，15歲就開始教小朋友練習體操，經驗相當豐富。

108年全國運動會韻律體操比賽場地在桃園龍潭國中，競技體操則在體育大學體育館舉行。全國運動會共34項競賽種類，在龍潭當地還有曲棍球、自由車登山車、馬術等比賽，而桃園其他地方還有超過40個比賽場館，所有賽事都是免門票入場。