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台北公開賽／周天成更重視心態要再進化　奧運前維持沒有教練

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▲▼ 台北公開賽記者會,周天成 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲周天成出席台北公開賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019中華台北羽球公開賽9月3日至8日將在台北小巨蛋強勢登場，今年共有23個國家、442名選手報名參賽，其中剛拿下超級1000賽印尼公開賽、超級500賽泰國公開賽的一哥周天成也霸氣回歸，列為頭號種子，並分享他奪冠的想法和理念。

周天成去年拿下3座巡迴賽冠軍、2座巡迴賽亞軍、亞運男單銀牌、今年則是在德國公開賽、新加坡公開賽以及澳洲公開賽闖進準決賽，並在亞錦賽拿下銅牌追平20年來台灣男單的最佳成績，接著拿下自己生涯首座、也是台灣羽壇首座的印尼公開賽男單冠軍。

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▲▼ 台北公開賽記者會,周天成 。（圖／記者謝孟儒攝）

周天成接著在泰國公開賽大戰香港一哥伍家朗，連救4個冠軍點逆轉封王，回憶當時心情轉為平靜，「就是努力去打，把自己態度拿出來，希望可以持續再進化，贏球以外在心態上也要進化，像是領先或是落後的心態要解決，泰國站賽後我看報導，伍家朗說一直想著最後一分要贏了，但我就是展現我的精神、戰至最後一刻，兩邊心態不同，改變了最後的結果。」

「當然我以前也會有那樣的心態，就是要再更好。」周天成被問到今年脫胎換骨的重點，「就是心態，我現在沒有教練，自己要思考自己狀況，逼迫自己成長很快的機會，這幾個月在技術和能力心態各方面都有成長，但這是長時間的累積的，對我現在來講現在心態是最重要，像是在決勝分或是領先都不能鬆懈，是非常困難，賽場是瞬息萬變，現在就是要預防這樣的心態。」

▼泰國公開賽冠軍周天成 。（圖／CFP）

▲▼泰國公開賽冠軍,.周天成 。（圖／CFP）

而現在排名衝上世界第二，是否有意衝擊日本桃田賢斗的球王寶座，周天成說，「如果有實力就會到達那個位置的，排名只是一個位置，還是要把心態擺對，不能以高姿態去看對手，而要像小選手一樣去衝擊他們，慢慢磨練一定可以慢慢追上去，但比賽不是只看排名，站在球場上都是公平的。」

「我要把得分的機會拉大、失分的機率拉到最小，提升技巧是最重要，不要因為外界去影響，自己知道自己在做什麼最重要。」周天成說，「目前規劃在奧運之前都不會有教練陪伴，我覺得現在大家有看到我在進步就好了。」

而周天成在去年台北公開賽四強止步，輸給了大馬李梓嘉。周天成也提到，「那場比賽後回去有很大檢討，為台灣出賽要把狀況調整到最好，讓大家看到我們的態度和精神，今年在德國和泰國站再度遇到李梓嘉都獲勝，也是做很久的準備，不管年紀、排名就是要好好進步。」

▼ 周天成奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

關鍵字： 台北公開賽周天成
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