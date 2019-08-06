劉鴻杰加盟名古屋狼犬終圓旅日夢　哽咽落淚「努力沒有白費」

▲劉鴻杰加盟名古屋狼犬。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

中華男排電眼雙胞胎之一的劉鴻杰確定加盟日本一級聯賽名古屋狼犬（前身為豐田合成隊Toyoda Gosei Trefuerza ），6日舉行加盟記者會時，劉鴻杰更在現場哭了出來，「我真的沒想到我會哭了，比起喜極而泣，我覺得更是壓力釋放啦！」

身為中華隊主力的劉鴻杰、劉鴻敏，本賽季在泰國Diamond Food Saraburi VC隨隊拿下第二名後，5月底回歸左訓訓練，備戰亞錦賽以及奧運資格賽，劉鴻杰看到黑狗陳建禎的進步也想旅日，如今確定加盟名古屋狼犬隊，也完成了他的目標，終於順利圓夢。

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▼ 劉鴻杰釋放壓力哭了。

劉鴻杰在加盟記者會上提到，「沒想到可以站上日本這個國際舞台，來到日本真的很不容易，我做最初的夢想就是日本，其實4月初回來的時候，就有透過親友幫忙，一直到6月、7月初才真的確定我可以去日本，我壓力真的很大，在我一度想放棄去日本的時候，就得到消息。」

說到這裡，劉鴻杰一度哽咽落淚說不出話，「這有種把我救回來的感覺，整個壓力釋放了，對我來說很不可思議，這是我自己的里程碑，我真的很想要去日本，是從高中到現在的夢想，國際上對過很多次，很欣賞他們的球風，在亞洲也是第一第二球隊，想要去看看那裡是怎樣的，學到一些東西可以帶回來給學弟們。」

劉鴻杰說，其實等待結果的時間一直有在自主訓練，「但是會下意識懷疑自己，也不想要PO動態，給自己調適心情，如果真的沒有，我可能回泰國去，當我準備好這個心態的時候，日本就要我了，讓我覺得努力沒有白費，今天又想到之前等待的回憶，就第一次哭了。」

劉鴻杰提到，「我去日本是代表台灣的，因為大家都會以台灣選手來看我，而不是我是劉鴻杰，因此不能讓自己太鬆懈，黑狗也有給我一些建議，一開始不要想爭先發，因為大家都想爭那幾個位置，就是把練習作好，每一場練習都當正式比賽，教練會看到努力，就有機會得到肯定。」