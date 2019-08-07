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快艇空拋之城沒打過西冠　葛瑞芬嘆三巨頭沒任何成就

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▲快艇新任主帥瑞佛斯表示，保羅、喬丹和葛瑞芬是球隊的三巨頭。(圖／達志影像／美聯社)

▲葛瑞芬感嘆當年快艇三巨頭沒有任何成就。(圖／達志影像／美聯社)

「幹籃哥」葛瑞芬(Blake Griffin)過去曾在快艇效力7個半賽季，在2018年才被交易至活塞，近期他接受《NBC》採訪，談及了過去在快艇的「三巨頭」時期，並感嘆沒有取得任何成就，直言若雷納德(Kawhi Leonard)和喬治(Paul George)若取得成功，將改變快艇的命運。

葛瑞芬在在2009年被快艇以狀元籤選中後，卻因為不慎弄傷膝蓋，導致新秀賽季報銷，直到2010年才迎來NBA首秀。在快艇的7個半賽季中，葛瑞芬曾和保羅(Chris Paul)、小喬丹(DeAndre Jordan)組成「空拋之城」一同合作了6個賽季，在這6年內快艇的勝率高達66％，聯盟中僅有馬刺和勇士在這段期間比他們的勝率還要高，而這段期間，快艇每年都打進季後賽，是西區的強權之一。

只不過這6年的季後賽，有3年快艇都在首輪止步，另外3年則在第二輪就遭到淘汰，這當中就包括2015年在3比1的情況下，被火箭翻盤的窘竟，儘管實力再強卻也都沒有打進西區冠軍戰，也因為如此，許多人都認為快艇非常失敗，近期葛瑞芬就談及當年的三巨頭，「最終我們什麼成就都沒有，成功與否，就是在體育裡被評斷的方式。」

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快艇接連的失敗，最終他們終於將三巨頭拆夥，目前葛瑞芬、保羅、小喬丹都已經離開洛杉磯，分別效力不同球隊，快艇則在今年大動作補強，搶下了雷納德與喬治，再次成為爭冠勁旅，對此葛瑞芬表示，「如果他們成功了，就會是扭轉球隊命運的人，也會讓快艇跟過往告別，就不再次是過去失敗的那支球隊。」

目前快艇已經成為活塞一哥，上賽季場均可以繳出24.5分、7.5籃板、5.4助攻，而保羅則在今夏轉戰雷霆，小喬丹則是改披籃網戰袍。

▲快艇拿下57勝創隊史紀錄，葛瑞芬吞技術犯規，下一戰將禁賽。(圖／達志影像／美聯社)

▲葛瑞芬已經離開快艇成為活塞一哥。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： NBA快艇葛瑞芬小喬丹保羅
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