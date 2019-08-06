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SBL／陳建州卸下富邦副領隊職務　「完成階段性任務」

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▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,黑人陳建州。（圖／記者季相儒攝）

▲黑人陳建州。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

SBL第16季總冠軍的富邦勇士，6日宣布退出SBL並正式加入東南亞職籃聯賽ABL。原富邦勇士副領隊陳建州，同時也是ABL寶島夢想家的領隊，因此他今天也在臉書宣布將卸下富邦副領隊的職務。

陳建州臉書全文如下：

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Dear 所有親愛的夥伴和球迷朋友

我想是時候跟富邦勇士正式道別了⋯

大約是5年前二董邀請我加入台灣大籃球隊也就是富邦勇士籃球隊的前身，擔任副領隊的職務，去協助這支球隊有更好的發展⋯

因為當時的台灣大在戰績和人氣上都有很大的進步空間，但是需要花時間重新調整，當時的心情也挺忐忑的，因為怕辜負了二董的期待再加上當年從台啤離開後、原本生涯規劃是想要做幫助整個籃球環境的角色⋯

陷入思考的那段時間，回想我第一次打光華隊的時候才19歲，而當年的領隊就是蔡明興董事長，二董對選手真的非常的照顧，想一想這個緣份真的很特別，如果能用另外一個角色繼續為籃球努力，那也是另一個挑戰！

但最關鍵接任的原因，除了二董的肯定之外，心裡想的其實是不能讓富邦集團這麼具指標意義的企業，對台灣籃球失去信心⋯因為自己非常清楚籃球環境有大企業的支持，才能照顧到更多的球員和他們的家庭！

所以就當仁不讓接下這個具有挑戰的任務，同時也抱著感激和報恩的心情接下副領隊這角色，當時對二董承諾一定會盡自己最大的努力，協助球隊拿到把成績打好拿下總冠軍，同時也會讓球隊在人氣和知名度上，有更多嶄新的面貌！

後來Chris 也從美國回來接任了球隊的領隊和富邦育樂的GM，而台灣大籃球隊也在隔年正式更名亮相為現在的富邦勇士籃球隊，我和Chris對台灣籃球每天都充滿著期待與盼望，這五年我們一起打過許多美好的仗，同時也經歷了許多來自各方的壓力、尤其是在球季結束時戰績不佳、內心會覺得愧對大董和二董的支持，沒有臉見他們和集團的同仁們⋯
還記得有時候心情太沮喪時、反而還是大董和二董在安慰我們⋯⋯

今年總算拿到了等待已久的SBL總冠軍，雖然花了五年的時間才達成⋯但也算是鬆了一口氣！

努力了這些年⋯也想要在這個階段性任務完成的時間點，卸下富邦勇士籃球隊副領隊的職務，雖然對這支球隊所有隊職員非常的不捨、但是我個人認為是時候要把從台啤、台灣大、富邦勇士、夢想家這17年所累積的經驗和專業，計劃在未來協助現在低迷的整體籃球環境，也想花更多時間把成軍才兩年的寶島夢想家給帶好！

真心感激大董、二董對籃球的支持與照顧、也感謝富邦集團所有同仁的諒解，謝謝Chris這些年的並肩作戰以及對我的支持與肯定！

謝謝所有曾經一起打拼過的教練團、球員和隊職員們！
跟你們一起努力是我人生中最美好的回憶！

我認為做對的事、把事做對！
這樣才對的起我最愛的籃球！
也不會辜負支持我的長輩及球迷朋友們⋯

期待未來我們能換一種方式，繼續為台灣籃球努力！

也請大家都珍惜富邦集團對籃球無私的奉獻與付出！

感謝上帝的帶領
讓我福杯滿溢、無所畏懼！

Thanks for everything

Be Brave

#自己的籃球自己救

關鍵字： SBL富邦寶島夢想家ABL陳建州
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