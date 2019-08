SBL／陳建州卸下富邦副領隊職務　「完成階段性任務」

▲黑人陳建州。(圖/記者季相儒攝)



體育中心/綜合報導

SBL第16季總冠軍的富邦勇士,6日宣布退出SBL並正式加入東南亞職籃聯賽ABL。原富邦勇士副領隊陳建州,同時也是ABL寶島夢想家的領隊,因此他今天也在臉書宣布將卸下富邦副領隊的職務。

陳建州臉書全文如下:

Dear 所有親愛的夥伴和球迷朋友

我想是時候跟富邦勇士正式道別了⋯

大約是5年前二董邀請我加入台灣大籃球隊也就是富邦勇士籃球隊的前身,擔任副領隊的職務,去協助這支球隊有更好的發展⋯

因為當時的台灣大在戰績和人氣上都有很大的進步空間,但是需要花時間重新調整,當時的心情也挺忐忑的,因為怕辜負了二董的期待再加上當年從台啤離開後、原本生涯規劃是想要做幫助整個籃球環境的角色⋯

陷入思考的那段時間,回想我第一次打光華隊的時候才19歲,而當年的領隊就是蔡明興董事長,二董對選手真的非常的照顧,想一想這個緣份真的很特別,如果能用另外一個角色繼續為籃球努力,那也是另一個挑戰!

但最關鍵接任的原因,除了二董的肯定之外,心裡想的其實是不能讓富邦集團這麼具指標意義的企業,對台灣籃球失去信心⋯因為自己非常清楚籃球環境有大企業的支持,才能照顧到更多的球員和他們的家庭!

所以就當仁不讓接下這個具有挑戰的任務,同時也抱著感激和報恩的心情接下副領隊這角色,當時對二董承諾一定會盡自己最大的努力,協助球隊拿到把成績打好拿下總冠軍,同時也會讓球隊在人氣和知名度上,有更多嶄新的面貌!

後來Chris 也從美國回來接任了球隊的領隊和富邦育樂的GM,而台灣大籃球隊也在隔年正式更名亮相為現在的富邦勇士籃球隊,我和Chris對台灣籃球每天都充滿著期待與盼望,這五年我們一起打過許多美好的仗,同時也經歷了許多來自各方的壓力、尤其是在球季結束時戰績不佳、內心會覺得愧對大董和二董的支持,沒有臉見他們和集團的同仁們⋯

還記得有時候心情太沮喪時、反而還是大董和二董在安慰我們⋯⋯

今年總算拿到了等待已久的SBL總冠軍,雖然花了五年的時間才達成⋯但也算是鬆了一口氣!

努力了這些年⋯也想要在這個階段性任務完成的時間點,卸下富邦勇士籃球隊副領隊的職務,雖然對這支球隊所有隊職員非常的不捨、但是我個人認為是時候要把從台啤、台灣大、富邦勇士、夢想家這17年所累積的經驗和專業,計劃在未來協助現在低迷的整體籃球環境,也想花更多時間把成軍才兩年的寶島夢想家給帶好!

真心感激大董、二董對籃球的支持與照顧、也感謝富邦集團所有同仁的諒解,謝謝Chris這些年的並肩作戰以及對我的支持與肯定!

謝謝所有曾經一起打拼過的教練團、球員和隊職員們!

跟你們一起努力是我人生中最美好的回憶!

我認為做對的事、把事做對!

這樣才對的起我最愛的籃球!

也不會辜負支持我的長輩及球迷朋友們⋯

期待未來我們能換一種方式,繼續為台灣籃球努力!

也請大家都珍惜富邦集團對籃球無私的奉獻與付出!

感謝上帝的帶領

讓我福杯滿溢、無所畏懼!

Thanks for everything

Be Brave

#自己的籃球自己救