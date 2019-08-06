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SBL／衛冕軍富邦出走超籃　新賽季將5隊開打

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▲▼SBL冠軍戰第四戰,富邦勇士獲得總冠軍。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦勇士在今年拿下隊史SBL首冠。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

甫拿下SBL第16季總冠軍的富邦勇士，6日宣布退出SBL並正式加入東南亞職籃聯賽ABL。籃協方面則表示將在7日召開球團會議，新賽季將以5隊開打為目標。

隨著CBL職籃確定破局，SBL在新賽季依舊會是台灣等級最高的籃球聯賽，不過除了達欣在5月宣布退回甲組籃球發展後，這次輪到衛冕軍勇士宣布「不打了」，也讓SBL原本7支的規模縮小到5支，只剩下台啤、台銀、金酒、裕隆、璞園。

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籃協將在明天邀請剩下的5隊進行會議，為新賽季的賽程籌備、電視轉播權利等事宜做討論。另外籃協也希望今年能以5隊開打，希望下個賽季再找來一支新球隊加入。

籃協新聞稿如下：

富邦勇士籃球隊今日宣布離開下季SBL超級籃球聯賽，轉戰東南亞職業聯賽（ABL)，本會對富邦勇士籃球隊未來一年參與ABL的發展表示尊重與祝福，但共同打造SBL為台灣最高殿堂聯賽，讓年輕球員可以充分發揮的舞台，富邦集團的角色仍不可或缺。

日前中華職籃大聯盟CBL宣布破局，並傳出富邦勇士籃球隊可能出走ABL時，本會即積極與富邦企業多次溝通，希望富邦能續留SBL大家庭，但富邦仍希望參加以主客場賽制之聯賽為優先，而於今日宣佈轉戰ABL。對於台灣籃球隊參加東南亞職業籃球聯賽，一方面可以借鏡東南亞聯賽主客場經營與行銷經驗，一方面也有助於台灣年輕籃球員與ABL裡許多外籍職業籃球員交流，本會予以尊重與祝福。但考量ABL的賽事場次與各隊主力球員多為外援球員，恐怕壓縮年輕本土球員上場時間，也影響富邦企業扶植年輕球員與籃球運動的美意。

後續本案仍會繼續爭取富邦企業與其他SBL球團一起努力打造SBL超級籃賽為台灣最高等級賽事，改善環境開拓球迷，以培育更多優秀球員，讓年輕球員在台灣可以有一個追尋與實現夢想的舞台。

關鍵字： SBL富邦籃協
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