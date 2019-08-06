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世界級選手站台　基隆河將舉辦世界巡迴滑水賽

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▲臺灣盃國際滑水賽將在8月底舉行。（圖／滑水協會提供）

▲臺灣盃國際滑水賽將在8月底舉行。（圖／滑水協會提供）

記者林育正／綜合報導

「臺灣盃國際滑水賽」已連續舉辦第五年，將在8月31日和9月1日舉行。今年記者會特以論壇形式透過文化、運動、美食探討如何互相串連，在台北打造國際滑水基地，為世界巡迴滑水賽籌備基礎。

今年啟動儀式規模盛大席出百人，特別邀請到國際知名職業衝浪選手馬倫(Macy Mullen)、潘德頓(Alex Pendleton)、奎森(John Quizon)、強森(Jalian Johnson)等人抵台並與各國滑水代表、市府長官、各大品牌贊助商一同熱鬧啟動。

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臺北市滑水協會副理事長李瑋珊表示：「賽事將於8月31日至9月1日社子島迎星碼頭精彩開賽，百位選手來自十個國家（臺灣、日本、韓國、泰國、香港、澳門、中國、美國、加拿大、黎巴嫩）歷年出賽選手人數穩定，觀眾突破新高，臺灣站明年申請從亞洲巡迴賽升級至世界巡迴賽呼聲最高，希望透過各界力量打造台北國際滑水城，拼出水岸經濟並帶動更多水上專業人員就業機會。」

中華民國滑水總會理事長蔡瓊姿表示：「依山傍水的台北其實親水相當容易，有著不輸給國外其他水岸的競爭力，基隆河的風光、社子大橋的貨櫃屋，對於台北人來說可以就近親水，確實是城市的一大特色。」

關鍵字： 台北基隆河滑水
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