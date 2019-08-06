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迷你足球／MINI CUP擴大舉辦　北中南三地同時開打

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▲中華奧會林鴻道主席也致贈禮物勉勵羅允澤努力往足球的道路上邁進加油。（圖／迷你足球協會提供）

▲中華奧會林鴻道主席也致贈禮物勉勵羅允澤努力往足球的道路上邁進加油。（圖／迷你足球協會提供）

記者林育正／綜合報導

今年將邁入第三年舉辦的【2019 MINI CUP迷你足球錦標賽】即將於8月6日展開報名，本屆賽事將擴大舉辦，北、中、南三區同時開打，去年第二屆搭著俄羅斯世界盃帶動了全民對於足球運動的熱情，總共吸引了256支隊伍報名參與，2019年將希望號召更多的球隊一同參與這場號稱迷你足球界的指標性賽事，進而提升基層足球的參與度及關注度，培養台灣足球界未來的小小種子。

這場迷你足球界指標性賽事，今年首次跨出台北，將於鹿港公益足球園區及高雄漢神巨蛋百貨舉辦中、南區預賽，各區晉級球隊將在11月9-10日齊聚於圓山花博園區進行最終決賽，將賽事規模向上提升。

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主辦單位中華民國迷你足球協會指出，自2017年開始，為了這個賽事特別在圓山花博園區打造專屬迷你足球場，並且以國際賽規格來舉辦，從出場到周邊布置，在在顯示協會對於這場賽事規劃的重視，隨著隊伍數增加，在今年更希望藉由中、南區預賽的舉辦，將賽事提升至另一個層次，讓更多喜愛足球運動的小選手們，有發揮的舞台。

▲中華奧會林鴻道主席也致贈禮物勉勵羅允澤努力往足球的道路上邁進加油。（圖／迷你足球協會提供）

▲TFA教練羅雷杰及選手羅允澤希望今年MINI CUP能夠再次踢進U6組的決賽，獲得好的成績。（圖／迷你足球協會提供）

2019 MINI CUP迷你足球錦標賽即將於8月6日起展開報名，組別橫跨了U6、U8、U10等組，將足球運動做到向下扎根，記者會中除了賽事的吉祥物Mimi & Nini表演專為賽事編排的足球舞外，特別邀請到過去兩屆U6 組冠軍隊TFA台北外師足球體育學院教練羅雷杰(ALBERTO)，以及球員羅允澤（Ronaldo）父子檔，於父親節前夕一同到場為活動宣傳。

目標成為職業足球員的羅允澤今年五歲，他也在現場展現超齡的足球技術，讓現場充滿驚喜，身為父親兼教練的羅雷杰(ALBERTO)也希望透過足球運動推展，讓更多孩子喜歡足球、參與足球運動，為台灣足球盡一份心力。

本屆賽事預計報名至9月7日止(南區將提前至9月2日止)，而預賽將安排自9月14日由南區首先開跑，一路至10月27日最後一場的北區預賽止，整個賽期將橫跨近2個月。
 

關鍵字： 迷你足球
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