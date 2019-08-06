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富邦勇士退出SBL正式加入ABL！　將以大台北地區為主場

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▲▼SBL冠軍戰第四戰,富邦勇士獲得總冠軍。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦勇士奪得第16季SBL總冠軍。（圖／記者季相儒攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

第16季SBL風光拿下隊史首冠的富邦勇士，決定退出SBL，6日宣布正式加入東南亞職籃聯賽ABL，而這也是繼寶島夢想家之後，台灣現行第2支ABL球隊，將以大台北地區最為主場根據地。

富邦勇士在臉書粉絲專頁，正式宣佈加入ABL聯賽：

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富邦勇士籃球隊今日宣布加盟東南亞職業籃球聯賽(ASEAN Basketball League，簡稱 ABL)，2019-2020賽季起，富邦勇士隊將於ABL出賽，致力推動主場經營，朝向打造「亞洲指標性籃球隊」的願景邁進。秉持立足台灣、放眼亞洲的理想，富邦勇士隊將努力成為台灣籃球隊的典範，帶給球迷更精采美好的觀賽體驗，讓亞洲及華人地區的更多球迷看見台灣籃球的能量。

富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒表示，富邦勇士籃球隊一直以來秉持著接軌國際的企圖心，積極打造富邦勇士隊為台灣籃壇的標竿球隊，富邦勇士隊的目標不單是贏得聯賽冠軍，更是期待提升台灣籃球整體環境，樹立台灣球隊的典範。而母企業富邦金控以成為「亞洲一流金融機構」為願景，佈局亞洲的腳步未曾停歇，富邦勇士隊也持續積極與亞洲球隊交流，為朝向亞洲指標性籃球隊的願景而努力！

2019-2020賽季起富邦勇士隊將離開SBL轉戰ABL。蔡承儒指出，第一年會以大台北地區場館為主，致力推動主場經營。我們相信職業聯賽仍需建立在有商業模式的基礎上，台灣球迷值得更好的觀賽體驗，希望透過主場經營的努力，讓更多球迷願意進場看球。另外，也期盼透過此經營模式的驗證下，成為未來本土聯賽借鏡的方向。

在CBL中華職籃大聯盟職業化確定破局後，中華籃協將在8月7日召開富邦勇士、台啤、裕隆、璞園、金酒、台銀6隊的領隊會議，討論SBL選秀以及新賽季場務、洋將配置等議題，不過富邦勇士在6日先行宣佈確定轉戰ABL聯賽，也在聲明中明確指出，2019-20賽季起，將離開SBL轉戰ABL。

關鍵字： 富邦勇士SBL總冠軍ABL
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