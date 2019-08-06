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柯爾讚有羅素很奢侈　新季將與柯瑞搭檔先發後場

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▲柯瑞、羅素。（圖／翻攝自推特／Golden State Warriors）

▲柯瑞、羅素將在新賽季搭當成為先發後場。（圖／翻攝自推特／Golden State Warriors）

記者張曜麟／綜合報導

勇士今年在杜蘭特(Kevin Durant)離開後，王朝也正式解體，但他們還是簽下了羅素(D’Angelo Russell)，將陣容年輕化，也維持住一定的競爭力，近期勇士主帥柯爾也談到了羅素，他表示能夠擁有這名23歲的明星後衛是很奢侈的一件事，同時新賽季羅素也會跟柯瑞(Stephen Curry)組成先發後場。

今年勇士3連霸失利後，杜蘭特在自由市場開啟第一天就轉戰籃網，也讓「五星勇士」解體，隨即勇士也將許多球員交易，包括卡森斯(DeMarcus Cousins、伊古達拉(Andre Iguodala)、庫克(Quinn Cook)等球員，過去的王朝也邁入歷史進入下一階段。而今年自由市場各隊都大幅補強，反觀勇士則沒有太大操作，除了續約之外，僅簽下羅素一張破億合約。

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▲公鹿安戴托昆波、籃網羅素。（圖／CFP）

▲羅素新賽季轉戰勇士。（圖／CFP）

近期勇士營運總監衛斯特(Jonnie West)也談到了羅素的加盟，相信他能很棒的融入金州體系，「我們得到了一位23歲的全明星球員，羅素始終在堅持自己的風格，他是一個很棒的孩子，我認為他能出色的融入球隊，現在我們的陣容更年輕了，這讓我們感到很興奮」

除了衛斯特之外，就連柯爾對羅素也是讚不絕口，「我認為羅素會非常出色，當你得到一位場均可以攻下20分的球員時，這是非常奢侈的一件事，特別是在湯普森(Klay Thompson)將會因傷缺戰下賽季大部分時間的情況下。關鍵在於無球的時候，羅素是一位非常出色的擋拆球員，柯瑞也是，新賽季他們將會搭檔後場先發，當湯普森回歸後，我可以想像3人同時先發的畫面，我認為這沒有任何問題。」

由於湯普森十字韌帶撕裂，有可能到新賽季的季後賽前才能復出，勇士在今夏簽下羅素的確是一個重要的操作，不僅舒緩後場壓力，也可以提供柯瑞巨大幫助，上賽季羅素繳出場均21.1分、3.9籃板和7助攻，若新球季他再次提升，勇士場依舊有強大殺傷力。

▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士羅素柯瑞
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