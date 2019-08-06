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中職／黃恩賜、施子謙為護理師加油　關注東部護理人員培育

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▲統一獅施子謙及黃恩賜去門諾醫院做公益。（圖／統一獅提供）

▲統一獅施子謙及黃恩賜去門諾醫院做公益。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／綜合報導

統一獅從7日起到14日在花蓮進行8天7戰，黃恩賜與施子謙在今天（6日）一同前往門諾醫院為護理師們加油打氣，讓護理人員在繁忙的工作中，短暫卸下壓力，展現幽默魅力，逗得護理師們哈哈大笑，讓原本寧靜的護理間充滿歡樂的氣氛。

黃恩賜與施子謙一同呼籲重視偏鄉醫療，以實際行動支持「護理有您5050」公益活動，也喊出：「你的每一次付出，都可以讓更多人幫助更多人！」期盼花東的年長者、病人、孩童、還有原住民的就醫需求能被滿足。

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▲統一獅施子謙及黃恩賜去門諾醫院做公益。（圖／統一獅提供）

▲統一獅施子謙及黃恩賜去門諾醫院做公益。（圖／統一獅提供）

施子謙表示：「難得機會來到花蓮比賽，能夠有機會用行動去關懷社會，給予一群默默努力的護理人員加油打氣，是一件很棒、很有意義的事情，希望我們的鼓勵，可以帶給他們正面的力量，也覺得他們的默默付出真的很偉大，值得大家一起給予掌聲。」

門諾醫療團隊自1948年開始在花東服務，長期致力偏鄉醫療，積極培育東部護理人員，推出「護理有您5050」公益活動，由知名畫家優席夫為東部護理人員培育創作之「生命樹」畫作，繽紛色彩展現強韌生命力，每天只要多存1元，就可以參與護理有您公益活動。

▲統一獅施子謙及黃恩賜去門諾醫院做公益。（圖／統一獅提供）

▲統一獅施子謙及黃恩賜去門諾醫院做公益。（圖／統一獅提供）

▲統一獅施子謙及黃恩賜去門諾醫院做公益。（圖／統一獅提供）

▲統一獅施子謙及黃恩賜去門諾醫院做公益。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 中華職棒
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