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阿隆索第35轟！大都會一日兩勝　相隔3個月勝率再破5成

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▲▼大都會阿隆索。（圖／記者黃詩崴攝）

▲阿隆索致勝轟幫助大都會勝率突破5成。（圖／記者黃詩崴攝）

 記者黃詩崴／綜合報導

大都會6日主場交手馬林魚，一日雙重戰，午場大都會以6比2勝出，晚場大都會在7局靠著超級新人阿隆索（Pete Alonso）轟出本季第35發全壘打，終場以5比4擊退馬林魚。單日雙重戰拿下2勝進補的大都會，也讓他們至5月初後勝率再度突破5成。

根據《MLB.com》記者迪科蒙（Anthony DiComo）報導，大都會在今天結束後，勝率重新突破5成，3個禮拜前大都會距離5成勝率可是差了11場勝場，而且目前只差2.5場勝差就能擠進國聯外卡，重新回到季後賽競爭行列。

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賽後談起球隊勝率再度突破5成，阿隆索表示，「要重新站上5成真的蠻艱辛，不過現在看來，什麼事情都可能發生！」

▲大都會單局3轟逆轉戰局。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）  

就如同阿隆索所言，一切都有可能發生，就像是大都會、馬林魚今天晚場的比賽，7局下開始前大都會以2比4落後，不過大都會開局首名打者戴維斯（J.D. Davis）先轟出一發陽春砲，2人出局後，康佛多（Michael Conforto）再來支右外野440英尺的超大號陽春砲扳平戰局，接下來阿隆索補上帶有超前分的背靠背全壘打。

單局3支陽春砲讓大都會逆轉戰局收下勝利，阿隆索受訪感謝球迷，「我們在落後的時候球迷們還是為我們吼叫支持，我很享受這種感覺，這是大聯盟比賽中最美好的一部分，每個晚上都有成千上萬的球迷，這讓我們想為他們贏球。」

阿隆索接者補充，「非常感謝他們的支持，我真的很有感觸，雖然我是為球隊效力，但是我也為這些球迷打拚！」

▲▼大都會阿隆索。（圖／記者黃詩崴攝）

▲阿隆索菜鳥賽季繳出驚人數據。（圖／記者黃詩崴攝）

菜鳥重砲阿隆索在明星賽後面臨低潮，7月的打擊率只有0.177、6轟、13分打點，各項數據都是單月新低，不過他在8月初有逐漸找回手感跡象，今天也敲出致勝轟。阿隆索今年出賽112場，打擊三圍.259/.363/.585，轟出聯盟第四多的35發全壘打，80分打點也勇冠菜鳥，國聯新人王已是他的掌中物，目前他的目標是帶領球隊重返季後賽。 

關鍵字： 大聯盟大都會阿隆索Pete Alonso
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