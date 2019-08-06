中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

▲中國職業棒球聯賽選秀會。（圖／截取自中國棒協官網）

記者歐建智／綜合報導

中國職業棒球聯賽元年將在8月中舉行，5日舉行選秀會，共選進9位球員，其中有7位是來自台灣，包括去年被Lamigo桃猿釋出的投手游宗儒。

2019年開啟中國棒球職業聯賽新紀元，打造真正職業棒球產業，要求參賽球隊必須註冊成為職業俱樂部有限公司，具備市場化運作的能力，第1年有北京猛虎、天津雄獅、江蘇鉅馬和廣東獵豹4隊。

請繼續往下閱讀...

▲中國職業棒球聯賽選秀會。（圖／截取自中國棒協官網）

第一屆中國職棒元年的比賽，將從8月中打10月底，共打18輪、36場比賽，總冠軍賽採5場3勝制，還有全明星賽。

5日舉辦了2019中國棒球職業聯賽選秀大會，共有16人參與選秀，有9人被選中，其中有7位是來自台灣的球員，前Lamigo桃猿投手游宗儒、台壽保外野手林嘉玟被天津隊選中，台中台夀保投手楊尊凱、鍾博臣被北京猛虎選中，崇越隼鹰外野手蔡維凡、輔大內野手許庭緯被江蘇鉅馬挑走，台北海大內野手劉俊廷是廣東獵豹選中。

▲中國職業棒球聯賽選秀會。（圖／截取自中國棒協官網）

此外，台中台壽保內野手李聖弘也去報名選秀，結果未能入選。另2位入選球員是天津選了前北京猛虎的內野手國濤，廣東獵豹選了河南吉象隊投手逯宇鬆。

中國棒球協會主席陳旭表示，2019年是中國棒球改革之年，今年改革重點是中國棒球職業聯賽將正式展開，對於棒球項目競技水平的提升有著非常重要的作用。目前中國棒球職業聯賽處於初創階段，需要大家休戚與共，全力以赴地去克服重重困難，聯手打造中國棒球職業聯賽的輝煌。

▲中國職業棒球聯賽選秀會。（圖／截取自中國棒協官網）