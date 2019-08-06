NBA票選聯盟近10年最佳陣容　kobe竟只有第3陣比甜瓜差

▲NBA票選近10年最佳陣容。（圖／翻攝自NBA官網，下同）



記者張曜麟／綜合報導

NBA官方近期與NBA TV多位專家一起選出了從2010年以來至今9年的3套NBA最佳陣容，而這項評比標準則是憑藉球員入選全明星、最佳陣容次數，以及MVP、總冠軍等榮譽，而最令人震驚的就是湖人傳奇球星布萊恩只排在第3陣容，儘管這並非正式獎項也引起極大爭議。

從2010年至今9個年頭，聯盟發生了許多變化，不僅球風改變，許多球員也經歷了興衰，而現在聯盟則統計了近10年內的最佳陣容，選擇標準是看這段期間內，球員的場均數據以及入選全明星、最佳陣容次數，另外還有MVP、總冠軍、FMVP這些依據。

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入選第一陣容的5名球員分別為柯瑞(Stephen Curry)、哈登(James Harden)、詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)、雷納德(Kawhi Leonard)；第二陣容為保羅(Chris Paul)、衛斯布魯克(Russell Westbrook)、戴維斯(Anthony Davis)、葛瑞芬(Blake Griffin)、安東尼(Carmelo Anthony)；第三陣容為韋德(Dwyane Wade)、布萊恩(Kobe Bryant)、喬治(Paul George)、艾德里奇(LaMarcus Aldridge)、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。

其中最大爭議的就是「老大」僅排在第3陣容，這引起了許多人質疑，不過布萊恩在2010年後生涯確實開始走下坡，因為遭受阿基里斯腱斷裂的影響，不管個人數據還是帶隊方面，狀態都大不如前。這樣的排名也引起網友正反兩極的論戰，有的人就說這段期間內伊古達拉(Andre Iguodala)拿的冠軍都比布萊恩多，而像是楊恩(Nick Young)就在推特上砲轟，認為把布萊恩排在第三陣容太不尊重，只是布萊恩也是這15位球員中年紀最大的一位，本身就是一項偉大成就。