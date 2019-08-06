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中華隊已奪4座世界冠軍　U15亞洲盃、U18世界盃再拚佳績

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▲U12世界盃，U12中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃，U12中華隊奪世界冠軍。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／綜合報導

暑假開始三級中華代表隊陸續出征，目前已經拿下4座世界冠軍，接下來小馬聯盟青少棒賽要拚三級（少棒、青少棒、青棒）三冠王二連霸，LLB青少棒世界賽則是拚7連霸，U15亞洲盃青少棒賽及U18世界盃也要奪佳績爭取積分。

第37屆世界少年軟式棒球錦標賽，中華隊在7月29日冠軍戰傳來捷報，以2比1擊敗日本大阪，拿下隊史第12座冠軍。同時在台灣舉辦的U12世界盃少棒賽，中華隊雖然在預賽不敵日本，以分組第二晉級複賽，但進複賽取得3連勝後，與日本隊冠軍戰碰頭，4日冠軍戰甜蜜復仇以4比0封鎖日本，拿下睽違8年的隊史第2冠。

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兩天過後，從美國再傳來兩個好消息，6日小馬聯盟少棒、青棒世界賽同時進行冠軍戰，青棒賽由桃園市平鎮高中代表，靠著李晨薰5局8K領軍，以10比0扣倒波多黎各奪二連霸。台東縣聯隊代表參加小馬少棒世界賽，也以10比4擊敗墨西哥，也是二連霸。

▲小馬聯盟帕馬級青棒賽中華隊奪世界冠軍。（圖／球隊提供）

▲小馬聯盟帕馬級青棒賽中華隊奪世界冠軍。（圖／球隊提供）

去年中華隊稱霸小馬聯盟三冠王，今年就等台北市聯隊代表的中華隊挑戰三冠王連霸，小馬聯盟小馬級青少棒世界賽從8月9日開打，冠軍於8月15日出爐。

LLB世界少棒聯盟，由桃園市（仁善國小）代表出征亞太區冠軍戰輸給地主韓國無緣世界賽，不過桃園市（新明國中）代表的中華隊順利拿下世界賽門票，瞄準世界冠軍七連霸。

至於國際棒壘球總會的分齡國際賽方面，在U12世界盃結束後，將迎接8月19日在大陸深圳開打的U15亞洲盃，由台東縣為主體，組成全國明星隊參賽，最後則是U18世界盃，新北市在玉山盃奪冠後獲得組訓權，8月30日在釜山機張郡開打，目前兩支國家隊都在如火如土備戰中，準備迎接世界的勁敵。

▲中華隊擊敗日本奪下冠軍、王奕翔獲最有價值選手。（圖／學生棒聯提供）

▲中華隊擊敗日本奪下冠軍、王奕翔獲最有價值選手。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： U18世界盃中華隊小馬聯盟
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