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亞洲盃射箭賽／蘇思蘋4比6不敵南韓　收下反曲弓女子銀牌

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▲▼中華隊蘇思蘋射進亞洲盃射箭賽女子反曲弓個人賽金牌戰。（圖／中華民國射箭協會提供）

▲蘇思蘋。（圖／中華民國射箭協會提供）

記者謝孟儒／綜合報導

2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽6日早上進行反曲弓混雙金牌戰，蘇思蘋上午在混雙搭配陳昭升擊敗馬來西亞奪金；在女子個人賽也闖進決賽，對上南韓車松熹，蘇思蘋最終沒能超前南韓，以4比6落敗，收穫銀牌。

女子反曲弓個人賽排名賽第六的中華隊蘇思蘋，32強賽以6：0完封菲律賓，16強賽對手一樣來自菲律賓，蘇思蘋1：3後連下三局，以7：3獲勝，八強賽以7：1狂勝第三種子南韓李佳玹，闖進四強。

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蘇思蘋四強賽對到南韓張珉喜，兩人前兩箭都是10分箭，蘇思蘋第三箭因瞄點問題失手射出5分箭，25：29、25：28連丟兩局以0：4落後，第三局25：25平手，積點1：5，但蘇思蘋沒有放棄，加射第一箭兩人又都射中10分，第二箭蘇思蘋以9分打敗8分的張珉喜，勇闖金牌戰。

蘇思蘋金牌戰對上車松熹，首趟首箭8分、再送10分箭、8分以26分領先南韓21分，蘇思蘋積點2比0領先，第2趟蘇思蘋出現7分箭、下一支掉至6分箭，不過南韓出現10分箭，蘇思蘋雖也回穩10分箭，不過第2局積點雙方追成2比2。

第3趟蘇思蘋2支9分、1支8分箭，遭到南韓反超，蘇思蘋積點2比4落後，第4趟蘇思蘋3支9分箭，不過雙方27分戰平，各獲一分積點，蘇思蘋積點3比5落後，第5趟蘇思蘋9分、10分以及9分箭，原先積點5比5平手，不過這支10分箭被改判定沒有壓線因此是9分，最終蘇思蘋總積點以4比6落敗，收穫銀牌。

關鍵字： 亞洲盃射箭賽蘇思蘋
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