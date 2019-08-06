運動雲

>

中職／洪總歸隊首戰　運彩開盤看好桃猿

ETtoday運動雲

▲▼桃猿Lamigo,總教練洪一中。（圖／記者季相儒攝）

▲總教練洪一中。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟6日在台中洲際球場出戰Lamigo桃猿，是「恰恰」彭政閔球員生涯最後一次生日出賽，兄弟由萊福力掛帥先發，桃猿則由冠猛應戰，總教練洪一中母喪告假結束，正式重返球隊執掌兵符。台灣運彩開盤，看好桃猿。

運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出Lamigo桃猿讓1.5分，賠率1.90，中信兄弟受讓1.5分，賠率1.60。

請繼續往下閱讀...

不讓分方面中信兄弟賠率1.90，Lamigo桃猿不讓分賠率1.60，大小總分開10.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

萊福力下半季維持投一休四，前兩戰失分偏高，不過近3場皆繳出優質先發，本季先發18場，包括10場優質先發，戰績5勝9敗，防禦率3.13，對戰桃猿則勝投尚未開張，苦吞5敗，防禦率高達5.00。

冠猛開季一度被調往中繼，近期重返先發，前一場出賽對戰統一獅，不過僅先發3.1局失2分因傷退場，賽後表示並無大礙，今天正常先發。

冠猛本季對中信兄弟2次都是後援，首戰投2.1局無失分，僅被周思齊敲出1支安打，拿救援成功，第2次對決則是1局製造3上3下無失分，今天是首度先發對戰兄弟。

關鍵字： 洪一中中華職棒Lamigo桃猿中信兄弟
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

推薦閱讀

中職／林益全33歲轟破紀錄　林仲秋：太慢了

世界冠軍！李晨薰8K、羅浩晨雙響　小馬青棒中華隊二連霸

中職／在統一獅被排擠？　Yuri：現在真的沒有

3天內第2座世界少棒冠軍　小馬少棒中華隊二連霸

中職／兄弟二軍戰績獨走　林威助：態度拿出來就對了

世羽賽／戴資穎列第2種子拼首冠首輪輪空　周天成先碰丹麥

林書豪能讓快艇陣容更完整？　美媒稱雙方合作將是雙贏

陳偉殷連3戰無失分　本季出賽33場生涯新高

中職二軍／猿獅惡鬥5小時21分破紀錄　高志綱帶隊首冠

林書豪不該被NBA淘汰！　美分析師拍片為他平反

熱門新聞

中職／林益全33歲轟破紀錄　林仲秋：太慢了

世界冠軍！李晨薰8K、羅浩晨雙響　小馬青棒中華隊二連霸

中職／在統一獅被排擠？　Yuri：現在真的沒有

3天內第2座世界少棒冠軍　小馬少棒中華隊二連霸

中職／兄弟二軍戰績獨走　林威助：態度拿出來就對了

世羽賽／戴資穎列第2種子拼首冠首輪輪空　周天成先碰丹麥

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2中華隊4座世界冠軍　U15、U18加油

3投手強襲平飛球　陳偉殷反手接殺美技

4洪總歸隊首戰　運彩開盤看好桃猿

5蘇思蘋不敵南韓　獲反曲弓女子銀牌

熱門新聞

1林益全33歲破紀錄　林仲秋：太慢

2世界冠軍！小馬青棒二連霸

3在統一被排擠？　Yuri：現在真的沒有

4狂賀！3天內第2座世界少棒冠軍　

5兄弟二軍戰績獨走　林威助談關鍵

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

女兒國主題日活動，由LamiGirls精彩熱舞表演揭開序幕 | 06_22 富邦 vs Lamigo 賽前

統一10比4屠象止4連敗　羅里奇生日優質先發獲MVP

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366