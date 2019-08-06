中職／洪總歸隊首戰　運彩開盤看好桃猿

▲總教練洪一中。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

中信兄弟6日在台中洲際球場出戰Lamigo桃猿，是「恰恰」彭政閔球員生涯最後一次生日出賽，兄弟由萊福力掛帥先發，桃猿則由冠猛應戰，總教練洪一中母喪告假結束，正式重返球隊執掌兵符。台灣運彩開盤，看好桃猿。

運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出Lamigo桃猿讓1.5分，賠率1.90，中信兄弟受讓1.5分，賠率1.60。

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不讓分方面中信兄弟賠率1.90，Lamigo桃猿不讓分賠率1.60，大小總分開10.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

萊福力下半季維持投一休四，前兩戰失分偏高，不過近3場皆繳出優質先發，本季先發18場，包括10場優質先發，戰績5勝9敗，防禦率3.13，對戰桃猿則勝投尚未開張，苦吞5敗，防禦率高達5.00。

冠猛開季一度被調往中繼，近期重返先發，前一場出賽對戰統一獅，不過僅先發3.1局失2分因傷退場，賽後表示並無大礙，今天正常先發。

冠猛本季對中信兄弟2次都是後援，首戰投2.1局無失分，僅被周思齊敲出1支安打，拿救援成功，第2次對決則是1局製造3上3下無失分，今天是首度先發對戰兄弟。