台北公開賽／回家比賽真好　盧楊配盼突破最佳拼冠軍

▲台北公開賽記者會,周天成率隊捍衛主場。（圖／記者謝孟儒攝）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

超級300系列台北羽球公開賽將在9月3日於台北小巨蛋點燃戰火，中華民國羽球協會今日於體育署聯合辦公大樓大禮堂舉辦「賽事啟動記者會」，台灣球星周天成、王子維、王齊麟／李洋、廖敏竣／蘇敬恒、盧敬堯／楊博涵等皆出席記者會。

本週世界排名升至第2創新高的台灣一哥周天成率隊捍衛主場，除了周天成外，台灣男雙「麟洋配」李洋／王齊麟、「廖蘇配」廖敏竣／蘇敬恒及「盧楊配」盧敬堯／楊博涵，3組人馬也將全力捍衛主場。

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男雙好手盧敬堯表示，參與台北公開賽，就是有回家的感覺，這陣子先後已經到五個不同的國家征戰，幾乎每週都在移動，心沒有歸屬感，回到在台灣參賽有很多支持自己的朋友，都已經約好會到現場幫忙加油，心裡滿期待的。

他的搭檔楊博涵也提到：「很期待回來台北比賽，很多親朋好友跟以前的同學都會到現場幫忙加油，其實我打球最主要的動力就是來自家人朋友，讓他們可以看到我一直以來的努力，看到我打球20幾年來的成就，在台灣就是剛好可以努力給大家看。」他們的目標則是希望今年在台北公開賽能突破去年的成績，闖進到金牌戰。

▲2018台北公開賽，「盧楊配」盧敬堯／楊博涵。（圖／記者顏如玉攝）

目前距離世錦賽不到兩週，盧敬堯表示：「這陣子很疲勞，目前就是要把身體狀態調整好，因為在身體疲勞的情況下使用過度可能會受傷，所以這段時間到世錦賽前都是以調整自己身體的步驟為主。」楊博涵則是希望在奧運之前這段期間的比賽，可以把氣勢各方面都展現出來，不用想太多，以平常心來表現。

楊博涵最後也分享了他平常賽前的準備方法，他說道：「平常會聽一些輕音樂，然後靜坐，讓自己的心沈浸，等到一上場就是去拚，下場了就不要想太多，這樣在場上可以表現比較穩定，也會比較平靜、冷靜，可以有更多思考。」

而這對雙打組合，對於前進奧運的規劃，都是希望能先拿到門票，「壓力一定會有，但要把壓力轉換成動力，就看自己怎麼去調適，進奧運是從小到大打球的夢想，開始打球就想有一天一定要站上奧運，如果真的拿到門票，頂著梅花參加比賽那就是一種使命感。」盧敬堯說道。

▲羽球雙打組合盧敬堯、楊博涵(右) 。（圖／羽協提供）