世籃賽／靶子隊跳級升等　國王福克斯有望入選美國隊

▲福克斯對於入選美國男籃訓練營感到無比光榮。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2018-19賽季打出爆發明星身手，國王主控福克斯(De'Aaron Fox)從原本擔任「陪練」性質的靶子隊，在美國男籃後場陣容深度不足下，確定升格成為培訓隊陣容，且入選本屆世界盃12人正選名單機會濃厚。福克斯表示，「我之前沒計畫要參加世界盃，但如果入選，這會是值得一生紀念的經歷，也會改變我今夏的所有計畫。」

上個賽季數據飆升到17.3分、3.8籃板、7.3助攻，福克斯這個夏天順利入選了俗稱「靶子隊」的美國男籃第2隊培訓陣容，負責擔任訓練營培訓國手的陪練對抗陣容。

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但由於美國男籃多位好手相繼退出，在控球位置上除了「天行者」華克(Kemba Walker)外，僅剩下剛剛完成大拇指手術的羅瑞(Kyle Lowry)，也讓福克斯獲得加入正選國手培訓大名單中。

對此福克斯表示，「我對訓練營還不太了解，但能來到拉斯維基斯，並為了國手名額競爭，這真的很榮幸。」

連同先前宣布的15人培訓國手名單，福克斯加入後，美國男籃將形成「16選12」狀況，決定此次最終出征世界盃男籃的正式名單。

福克斯透露，「我覺得自己有很大機會入選，能出戰世界盃是很大的榮耀，我相信全美國的球迷都會關注。」

▲福克斯有濃厚機會能夠入選本次世界盃美國男籃陣容。（圖／達志影像／美聯社）