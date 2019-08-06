小喬丹坦言討厭駭客戰術　常閃躲對手以防對自己犯規

▲小喬丹坦言討厭駭客戰術。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

籃網今夏在自由市場一舉簽下杜蘭特(Kevin Durant)與厄文(Kyrie Irving)，可說是最成功的球隊之一，除此之外他們還補進了禁區猛將小喬丹(DeAndre Jordan)，一舉將陣容大幅提升，不過小喬丹加入也勢必要改變自己打法，對此他坦言這實在很困難，小喬丹也說自己最討厭就是駭客戰術，都要去躲避對手以防他們對自己犯規。

小喬丹上賽季被獨行俠交易至尼克後，今夏尼克並未與他進行續約，不過身為禁區猛將，籃網選擇以4年4000萬美元將小喬丹簽下；近期他接受《紐約郵報》專訪，談到了來到籃網將改變打法，因為籃網講求的就是快速球風，以及大量外圍投射，對此小喬丹表示，「這對我來說很艱難，去年我有點迷茫，但這對我來說是一次學習的機會，現在能加入籃網也很興奮。」

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由於小喬丹並沒有外圍投射能力，加上禁區腳步又較為粗糙，進攻多仰賴後衛的餵球，這也讓許多對手會特別對他進行駭客戰術，強迫他上罰球線，對於各隊這樣的作法，小喬丹透露真的很不喜歡這樣，「駭客戰術對我來說很不友善，我要經常去躲對手以防他們對我犯規，我真的很討厭這樣。但經過這麼多年的罰球訓練，我在上賽季罰球已經進步很多，我練習了很多罰球；每場比賽大概會有2萬名球迷來干擾我罰球，而今年我在罰球線上，心中只想著投籃，這對我幫助大。」

現在聯盟的長人都需要具備外圍投射能力才得以生存，不過這方面一直是小喬丹的短版，不過現在他也不斷在提升自己投籃能力，小喬丹說，「每個人都在提升自己技術，我也在努力。我想留在場上比賽，如果我只是為了投三分而投三分，然後還無法命中，就代表我老了要被聯盟淘汰了。」

上賽季小喬丹場均可以繳出11分、13.1籃板、2.3助攻、1.1阻攻，而他的罰球命中率確實提升到生涯新高70.5％，到了尼克甚至還有77.3％。

▲小喬丹、杜蘭特未來將在籃網攜手征戰。（圖／達志影像／美聯社）