運動雲

>

小喬丹坦言討厭駭客戰術　常閃躲對手以防對自己犯規

ETtoday運動雲

▲小喬丹、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲小喬丹坦言討厭駭客戰術。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

籃網今夏在自由市場一舉簽下杜蘭特(Kevin Durant)與厄文(Kyrie Irving)，可說是最成功的球隊之一，除此之外他們還補進了禁區猛將小喬丹(DeAndre Jordan)，一舉將陣容大幅提升，不過小喬丹加入也勢必要改變自己打法，對此他坦言這實在很困難，小喬丹也說自己最討厭就是駭客戰術，都要去躲避對手以防他們對自己犯規。

小喬丹上賽季被獨行俠交易至尼克後，今夏尼克並未與他進行續約，不過身為禁區猛將，籃網選擇以4年4000萬美元將小喬丹簽下；近期他接受《紐約郵報》專訪，談到了來到籃網將改變打法，因為籃網講求的就是快速球風，以及大量外圍投射，對此小喬丹表示，「這對我來說很艱難，去年我有點迷茫，但這對我來說是一次學習的機會，現在能加入籃網也很興奮。」

請繼續往下閱讀...

由於小喬丹並沒有外圍投射能力，加上禁區腳步又較為粗糙，進攻多仰賴後衛的餵球，這也讓許多對手會特別對他進行駭客戰術，強迫他上罰球線，對於各隊這樣的作法，小喬丹透露真的很不喜歡這樣，「駭客戰術對我來說很不友善，我要經常去躲對手以防他們對我犯規，我真的很討厭這樣。但經過這麼多年的罰球訓練，我在上賽季罰球已經進步很多，我練習了很多罰球；每場比賽大概會有2萬名球迷來干擾我罰球，而今年我在罰球線上，心中只想著投籃，這對我幫助大。」

現在聯盟的長人都需要具備外圍投射能力才得以生存，不過這方面一直是小喬丹的短版，不過現在他也不斷在提升自己投籃能力，小喬丹說，「每個人都在提升自己技術，我也在努力。我想留在場上比賽，如果我只是為了投三分而投三分，然後還無法命中，就代表我老了要被聯盟淘汰了。」

上賽季小喬丹場均可以繳出11分、13.1籃板、2.3助攻、1.1阻攻，而他的罰球命中率確實提升到生涯新高70.5％，到了尼克甚至還有77.3％。

▲小喬丹、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲小喬丹、杜蘭特未來將在籃網攜手征戰。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA籃網小喬丹
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

推薦閱讀

中職／林益全33歲轟破紀錄　林仲秋：太慢了

世界冠軍！李晨薰8K、羅浩晨雙響　小馬青棒中華隊二連霸

中職／在統一獅被排擠？　Yuri：現在真的沒有

3天內第2座世界少棒冠軍　小馬少棒中華隊二連霸

中職／兄弟二軍戰績獨走　林威助：態度拿出來就對了

世羽賽／戴資穎列第2種子拼首冠首輪輪空　周天成先碰丹麥

林書豪能讓快艇陣容更完整？　美媒稱雙方合作將是雙贏

陳偉殷連3戰無失分　本季出賽33場生涯新高

中職二軍／猿獅惡鬥5小時21分破紀錄　高志綱帶隊首冠

林書豪不該被NBA淘汰！　美分析師拍片為他平反

熱門新聞

中職／林益全33歲轟破紀錄　林仲秋：太慢了

世界冠軍！李晨薰8K、羅浩晨雙響　小馬青棒中華隊二連霸

中職／在統一獅被排擠？　Yuri：現在真的沒有

3天內第2座世界少棒冠軍　小馬少棒中華隊二連霸

中職／兄弟二軍戰績獨走　林威助：態度拿出來就對了

世羽賽／戴資穎列第2種子拼首冠首輪輪空　周天成先碰丹麥

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2吳昇桓返三星獅先球監　明年復出

3中華隊4座世界冠軍　U15、U18加油

4投手強襲平飛球　陳偉殷反手接殺美技

5洪總歸隊首戰　運彩開盤看好桃猿

熱門新聞

1林益全33歲破紀錄　林仲秋：太慢

2世界冠軍！小馬青棒二連霸

3在統一被排擠？　Yuri：現在真的沒有

4狂賀！3天內第2座世界少棒冠軍　

5兄弟二軍戰績獨走　林威助談關鍵

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

女兒國主題日活動，由LamiGirls精彩熱舞表演揭開序幕 | 06_22 富邦 vs Lamigo 賽前

統一10比4屠象止4連敗　羅里奇生日優質先發獲MVP

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366