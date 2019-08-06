CBA／曝青島將簽魔術後衛葛蘭特　將與林韋翰聯手征戰

▲葛蘭特(Jerian Grant)有可能與青島雙星簽約。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

已經進入休賽季的CBA，各隊也在針對外援部分進行補強，而根據《Sportando》記者卡奇亞(Emiliano Carchia)透露，上賽季效力於魔術的葛蘭特(Jerian Grant)有可能下賽季將登入CBA，會將他簽下的球隊是上賽季僅取得13勝的青島雙星；青島男籃也在今年選秀第5順位選進台將林韋翰，屆時將有機會看到2人一同征戰。

葛蘭特在2015年參加NBA選秀，並於首輪第19順位被巫師挑中，隨後立即被交易至尼克，生涯至今分別效力過尼克、公牛、魔術。上賽季葛蘭特在魔術一共出戰60場比賽，場均可以攻下4.2分、1.6籃板、2.6助攻，儘管大多時間他都擔任替補，並沒有太多發揮空間，但葛蘭特也曾在2018年1月23日公牛對決鵜鶘的比賽中，單場送出13助攻，創下生涯新高。

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上賽季結束後，魔術並未將葛蘭特留下，根據卡奇亞透露，目前青島雙星有意將葛蘭特簽下，但確切的合約內容並未公佈，不過在這之前，土耳其豪門加拉塔薩雷也曾對葛蘭特進行報價。

今年青島雙星在選秀會上，以首輪第5順位選進了台將林韋翰，若接下來葛蘭特確定與青島簽約，將可以看到2人一同在場攜手征戰。另外若葛蘭特加盟，勢必能提升青島的競爭力，有望突破上季僅取得13勝的窘境。

▲林韋翰今年在CBA選秀首輪第5順位被青島選進。（圖／籃協提供）