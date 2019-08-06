世籃賽／NBA冠軍教練領軍　加拿大誓言團隊籃球制霸

▲納斯誓言打造加國男籃體系。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

對於本屆參戰世界盃的加拿大男籃來說，陣中最耀眼者，可能不是多位NBA現役球員，而是上季領軍暴龍奪下NBA年度總冠軍的總教練納斯(Nick Nurse)。這位「冠軍主帥」此次扛起加拿大國家隊教頭重任，納斯也透露，「球隊目前最大的重點，就是打出團隊籃球，另外如何設法找出主要的得分點也是關鍵。」

為備戰8月底於大陸開打的世界盃男籃賽，各國勁旅近期也都展開團隊集訓，此次加拿大由上季幫助暴龍及多倫多奪下隊史首冠的總教練納斯領軍，誓言要幫助加拿大在此次闖出佳績。

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納斯在結束首日訓練後也表示，「我喜歡這支球隊的素養及籃球智商，在第1天的訓練後，我已經看到了球員們的無私態度。」

但納斯也強調，「目前加國男籃的最大重點，就是要打出團隊籃球風格，並且找到主要的單打得分點。」

加拿大男籃接下來將於當地時間8月7日、9日進行兩場熱身賽，隨後並飛往澳洲進行熱身賽。此次加拿大在世界盃被分在有「死亡之組」之稱的H組，對手包括澳洲、立陶宛及塞內加爾。但在多位NBA頂尖好手退出情況下，納斯與加拿大的世界盃之路，恐怕並不輕鬆。

▲納斯接下本屆世界盃加拿大男籃總教練一職。（圖／達志影像／美聯社）