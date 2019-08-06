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無畏查普曼99.5英里火球　金鶯維拉掃出「完全打擊」

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▲維拉（Jonathan Villar）完全打擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲維拉（Jonathan Villar）完全打擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

金鶯28歲內野手維拉（Jonathan Villar）6局開轟後，距離完全打擊只剩下最簡單的一壘安打，9局面對洋基明星終結者查普曼（Aroldis Chapman）的99.5英里火球，飛越內野防線落地，完成本季大聯盟第5號完全打擊。

維拉第一個打席，3局抓田中將大第一顆球，掃成中外野方向三壘安打，5局再從田中手中擊出二壘安。6局田中再陷入危機，挨了二壘安打後彼得森（Jace Peterson）2分砲將分數追到3比6，田中接連被敲安形成二、三壘危機，戴維斯（Chris Davis）高飛犧牲打攻下金鶯的第4分。

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洋基將投手換成剛獲得單週最佳牛棚的卡恩（Tommy Kahnle），但仍無法抑制金鶯反撲，2出局後維拉擊出中右外野方向全壘打，將比分扳平成6比6。

洋基8局攻下3分要回領先後，9局推出終結者查普曼，維拉1出局上場打擊，先看了一顆98.5英里四縫線，抓準下一顆更靠近紅中的99.5英里四縫線，掃出右外野安打，締造本季大聯盟第5號完全打擊，同時也是金鶯隊史第5人、2009年以來第一人，無奈金鶯仍以6比9輸球。

金鶯隊史其他4人為1960年羅賓森（Brooks Robinson）、1984年小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）、2007年霍夫（Aubrey Huff）以及2009年的派伊（Felix Pie）。本季大聯盟完全打擊締造者，依序為波蘭柯（Jorge Polanco）、大谷翔平、鮑爾斯（Jake Bauers）和透納（Trea Turner）。

關鍵字： 金鶯洋基維拉
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