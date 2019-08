無畏查普曼99.5英里火球　金鶯維拉掃出「完全打擊」

▲維拉(Jonathan Villar)完全打擊。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

金鶯28歲內野手維拉(Jonathan Villar)6局開轟後,距離完全打擊只剩下最簡單的一壘安打,9局面對洋基明星終結者查普曼(Aroldis Chapman)的99.5英里火球,飛越內野防線落地,完成本季大聯盟第5號完全打擊。

維拉第一個打席,3局抓田中將大第一顆球,掃成中外野方向三壘安打,5局再從田中手中擊出二壘安。6局田中再陷入危機,挨了二壘安打後彼得森(Jace Peterson)2分砲將分數追到3比6,田中接連被敲安形成二、三壘危機,戴維斯(Chris Davis)高飛犧牲打攻下金鶯的第4分。

洋基將投手換成剛獲得單週最佳牛棚的卡恩(Tommy Kahnle),但仍無法抑制金鶯反撲,2出局後維拉擊出中右外野方向全壘打,將比分扳平成6比6。

洋基8局攻下3分要回領先後,9局推出終結者查普曼,維拉1出局上場打擊,先看了一顆98.5英里四縫線,抓準下一顆更靠近紅中的99.5英里四縫線,掃出右外野安打,締造本季大聯盟第5號完全打擊,同時也是金鶯隊史第5人、2009年以來第一人,無奈金鶯仍以6比9輸球。

Jonathan Villar becomes the 5th Oriole in franchise history to hit for the cycle.



( @Orioles) pic.twitter.com/ILlSSTcQVQ