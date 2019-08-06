卡特留老鷹續戰第22季　超越「德佬」NBA打最久

▲卡特再戰一季。（圖／達志影像）



記者林育正／綜合報導

根據《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)透露，「半人半神」卡特(Vince Carter)下個球季將繼續留在老鷹，出戰個人生涯的第22個球季。這也代表他將超越「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）等球星，成為在NBA效力最久的球員。

2019-20球季將是卡特生涯第22個賽季，將超越諾威斯基、賈奈特(Kevin Garnett)、威利斯(Kevin Willis)和派瑞許(Robert Parish)，成為在NBA效力最多賽季的男人。不僅如此，如果他在2020年1月1日出賽後，他更將成為NBA跨越「4個10年」的第1人。卡特1998年進入NBA，因此在90年代、2000年代、2010年代以及2020年代都有出賽紀錄。

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不過目前也預估卡特將在打完2019-20賽季後退休，沃納洛斯基也預估等他退休後，美國各個電視台將上演搶人大戰，爭取卡特擔任球評。

但昔日以灌籃聞名世界的卡特也不得不向歲月低頭，逐漸轉為外線射手。上個球季他場均7.4分2.6籃板1.1助攻，命中率41.9%外線命中率38.9%還算不差。根據統計，他有67.5%的出手是三分球，比例為生涯最高。而且他近兩季的凈效率值為-3.3和-6.3都是生涯最差。

不過在休息室，他是願意幫助年輕球員成長的前輩，「他是一位非常棒的導師。」老鷹中鋒戴德蒙(Dewayne Dedmon)表示。