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CBA／山東1年350萬美元簽謝爾登　曾單場轟31分

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▲▼灰熊謝爾登(Wayne Selden)。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝爾登過去效力灰熊曾單場轟下31分。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

進入休賽季的CBA，各隊目前都在積極補強，繼先前遼寧以1年400萬美元簽下「舞王」史蒂芬森(Lance Stephenson)後，現在根據NBA記者古德曼(Jeff Goodman)透露，上賽季效力於公牛的謝爾登(Wayne Selden)將與山東西王簽下1年350萬美元合約。

目前24歲的謝爾登，在2016年踏入NBA後一共征戰了3年，分別效力於鵜鶘、灰熊、公牛；上賽季他原先在灰熊打球，不過卻在季中被打包交易至公牛，在灰熊出賽32場，他場均可以得到5.4分、1.4籃板、1.1助攻，到了公牛謝爾登出賽43場，其中有13場是先發出戰，場均攻下8分、3.2籃板、1.7助攻；生涯至今，謝爾登一共出戰124場例行賽，場均出賽19.1分鐘，可以攻下7.3分、2籃板、1.5助攻。

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過去3年在灰熊，謝爾登大多時間都擔任替補，並沒有太多發揮空間，不過在2018年1月20日對決鵜鶘的比賽中，謝爾登全場轟下31分，打出生涯代表作。不過上賽季結束後公牛並未將他留下，根據古德曼透露，目前謝爾登已經要和山東西王完成簽約，合約為1年350萬美元。

近4年山東西王在季後賽最佳成績為2017賽季的4強，而在上賽季山東則在首輪就慘遭淘汰，狀況並不理想，現在簽下謝爾登勢必可以大幅提升後場戰力，目的就是期盼能在季後賽中有所突破。

▲謝爾登(Wayne Selden)。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝爾登上賽季中被交易至公牛。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： CBA公牛灰熊謝爾登
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