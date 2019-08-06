運動雲

>

小熊金柏瑞14場5.68防禦率　膝蓋發炎進傷兵名單

ETtoday運動雲

▲金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

休賽期遲遲等不到滿意的合約，業餘選秀會後才在小熊找到工作的現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel），出賽14場就因為膝蓋發炎6日被放到傷兵名單，留下5.68防禦率9救援的成績。

根據《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，金柏瑞在近期的比賽發現膝蓋的問題，近一步檢查後發現有發炎的情形，6日被小熊移置10天傷兵名單，並從小聯盟拉上安德伍德（Duncan Underwood）頂替。

請繼續往下閱讀...

金柏瑞認為自己身體問題不大，可以在10天之內回歸，假如膝蓋的問題是在季後賽發生，他仍會堅持下去，持續出賽。

金柏瑞上季幫助紅襪奪得世界大賽冠軍後，喊出1億美元的驚人報價，不過在自由市場上並未獲得任何球隊迴響，直到業餘選秀會過後合格報價失效，新球隊不必再給球員母隊選秀補償後，小熊才以3年3400萬美元網羅。

在加盟小熊之前，金柏瑞頂著生涯333次救援現役救援王光環，不過本季14場出賽表現並不理想，挨了13支安打其中包含4轟，還有8次保送，一共失掉8分都是自責分，5.68防禦率0勝2敗9救援。

關鍵字： 小熊金柏瑞
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

推薦閱讀

中職／林益全33歲轟破紀錄　林仲秋：太慢了

世界冠軍！李晨薰8K、羅浩晨雙響　小馬青棒中華隊二連霸

中職／在統一獅被排擠？　Yuri：現在真的沒有

世羽賽／戴資穎列第2種子拼首冠首輪輪空　周天成先碰丹麥

中職／兄弟二軍戰績獨走　林威助：態度拿出來就對了

林書豪能讓快艇陣容更完整？　美媒稱雙方合作將是雙贏

中職二軍／猿獅惡鬥5小時21分破紀錄　高志綱帶隊首冠

林書豪不該被NBA淘汰！　美分析師拍片為他平反

陳偉殷連3戰無失分　本季出賽33場生涯新高

U12世界盃／古巴奪季軍！遠東科大送暖　教頭：台灣是美麗國家

熱門新聞

中職／林益全33歲轟破紀錄　林仲秋：太慢了

世界冠軍！李晨薰8K、羅浩晨雙響　小馬青棒中華隊二連霸

中職／在統一獅被排擠？　Yuri：現在真的沒有

世羽賽／戴資穎列第2種子拼首冠首輪輪空　周天成先碰丹麥

中職／兄弟二軍戰績獨走　林威助：態度拿出來就對了

林書豪能讓快艇陣容更完整？　美媒稱雙方合作將是雙贏

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2狂賀！3天內第2座世界少棒冠軍　

3維拉破查普曼　掃出完全打擊

4卡特留老鷹續戰第22季

5首度代表美國男籃　米歇爾感自豪

熱門新聞

1林益全33歲破紀錄　林仲秋：太慢

2世界冠軍！小馬青棒二連霸

3在統一被排擠？　Yuri：現在真的沒有

4世羽賽／戴資穎列第2種子首冠首輪輪空

5兄弟二軍戰績獨走　林威助談關鍵

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

女兒國主題日活動，由LamiGirls精彩熱舞表演揭開序幕 | 06_22 富邦 vs Lamigo 賽前

統一10比4屠象止4連敗　羅里奇生日優質先發獲MVP

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366