小熊金柏瑞14場5.68防禦率　膝蓋發炎進傷兵名單

▲金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

休賽期遲遲等不到滿意的合約，業餘選秀會後才在小熊找到工作的現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel），出賽14場就因為膝蓋發炎6日被放到傷兵名單，留下5.68防禦率9救援的成績。

根據《ESPN》記者羅傑斯（Jesse Rogers）報導，金柏瑞在近期的比賽發現膝蓋的問題，近一步檢查後發現有發炎的情形，6日被小熊移置10天傷兵名單，並從小聯盟拉上安德伍德（Duncan Underwood）頂替。

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金柏瑞認為自己身體問題不大，可以在10天之內回歸，假如膝蓋的問題是在季後賽發生，他仍會堅持下去，持續出賽。

金柏瑞上季幫助紅襪奪得世界大賽冠軍後，喊出1億美元的驚人報價，不過在自由市場上並未獲得任何球隊迴響，直到業餘選秀會過後合格報價失效，新球隊不必再給球員母隊選秀補償後，小熊才以3年3400萬美元網羅。

在加盟小熊之前，金柏瑞頂著生涯333次救援現役救援王光環，不過本季14場出賽表現並不理想，挨了13支安打其中包含4轟，還有8次保送，一共失掉8分都是自責分，5.68防禦率0勝2敗9救援。