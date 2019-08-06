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世籃賽／蜘蛛人首度代表美國男籃　米歇爾：感到自豪

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▲爵士超級菜鳥米歇爾有關鍵演出。（圖／達志影像／美聯社）

▲米歇爾對於能首度入選美國男籃培訓，感到相當自豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

美國男籃訓練營台灣時間6日正式起跑，15名培訓國手及14名「靶子隊」成員全數齊聚拉斯維加斯，為即將到來的世界盃男籃賽展開準備。此次雖然美國隊被認為「星光黯淡」，但陣中仍不乏許多NBA新勢力，爵士一哥「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)就表示，「首度代表美國男籃，我感到很自豪！」

在多位頂尖球星紛紛辭退此次美國男籃培訓情況下，此次的美國男籃組成，確實多數並非當今NBA頂尖戰將，但平心而論，無論天賦或戰力仍是世界頂尖，只要能磨合出足夠的化學效應，美國男籃仍是本屆世界盃奪冠最大熱門。

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爵士隊頭號球星米歇爾，算是此次美國男籃頂尖球星之一，上季他平均可繳出23.8分、4.1籃板、4.2助攻、1.4抄截，有機會成為國家隊的主力得分球員角色。

米歇爾說，「這是我首次入選美國男籃，我感到相當自豪。顯而易見的是，我們都想要贏球。」

身為此次美國男籃15人名單資歷最高的「天行者」華克(Kemba Walker)就說，「米歇爾很有競爭精神，我也是如此，因此我們都想激發出對方的最佳狀態。今天還只是訓練營的首日，但整體狀況很不錯。」

▲爵士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲米歇爾的強勢單打能力，會是本屆美國男籃所需要的得分點。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃賽世界盃男籃NBA美國男籃夢幻隊米歇爾華克蜘蛛人天行者
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