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羅瑞明年成自由球員　未來去哪持開放態度但想長留暴龍

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▲2019 NBA 總冠軍G6，羅瑞（Kyle Lowry）。（圖／CFP）

▲羅瑞明年成為自由球員，想要長留暴龍。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

上賽季暴龍力抗勇士奪得總冠軍，除了雷納德(Kawhi Leonard)強勢表現之外，當家主控羅瑞(Kyle Lowry)也在G6大爆發，是贏球的另一大功臣；在「可愛」離開後，羅瑞又將獨自扛起球隊，而目前他的合約還剩下一年，對此羅瑞談到未來去留時表示自己願意長留多倫多，但對於自己去哪裡都保持開放態度。

羅瑞自從2012年轉戰暴龍後，逐漸成長為主力控衛，在今年他更是一甩過去季後賽神隱的狀態，不斷幫助雷納德分散壓力，到了總冠軍戰G6羅瑞表現更是無人能擋，全場16投9中，三分球7投4中，得到26分、7籃板、10助攻、3抄截的全面數據，效率值更達到+16，是奪冠重要功臣。

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2017年夏天，羅瑞與暴龍簽下3年1億美元的合約，目前這份合約僅剩最後一年，薪資為3300萬美元。明年球季結束後羅瑞就將成為自由球員，已經33歲的羅瑞有機會簽下最後一份大約，近期羅瑞談及自己未來表示，「我尚未與暴龍進行討論，我的合約將在明年夏天到期，目前我對於去哪裡都持開放態度，但我真的希望可以長留多倫多。」

對於暴龍而言，他們今夏損失了雷納德，但陣容變動並不大，羅瑞自然成為球隊一哥，屆時暴龍有很大機會再次與羅瑞簽約，而他的表現也會直接影響到暴龍的發揮。

▲2019 NBA 總冠軍G6，羅瑞（Kyle Lowry）。（圖／CFP）

▲羅瑞。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍羅瑞
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