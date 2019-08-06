3天內第2座世界少棒冠軍　小馬少棒中華隊二連霸

▲小馬聯盟中華隊蘇政憲開轟慶祝。（圖／小馬聯盟官網）

記者楊舒帆／綜合報導

小馬聯盟野馬級少棒世界賽，由台東縣聯隊代表的中華隊6日（台灣時間）與墨西哥爭冠，蘇政憲、邱彥祖開轟，莊昊勳中繼9K無失分好投，以10比4獲勝，抱走二連霸。

中華隊1局上就發威，邱彥祖保送，靠隊友推進上得點圈，黃義傑敲二壘滾地球野手選擇上壘，邱彥祖跑回1分，兩出局後，余新喆掃出二壘安打帶1打點，蘇政憲敲三壘安打再下一城，首局就取得3比0領先。

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中華隊1局下兩出局後遇到亂流，先發投手黃義傑投出1保送後被敲二壘安打，守備連續失誤被得3分追平比數。3局上中華隊攻勢再起，莊昊勳靠對方失誤上壘，靠短打進攻戰三壘，王聖恩高飛犧牲打超前1分，余新喆二壘安打後，蘇政憲開轟再添2分。

黃義傑3局下投出保送後由莊昊勳接替，被敲二壘安打失1分得算在黃義傑帳上，莊昊勳回穩連解決3打者沒有再失分，中華隊保持6比4領先。

6局上，陽善全保送後，邱彥祖開轟追加2分保險分。莊昊勳6局下續投，演出3上3下，7局上蘇政憲掃出三壘安打，靠著暴投追加1分，周偉杰不死三振上壘，下一棒高士凱再利用野手選擇上壘，這時守備又發生亂流，高士凱趁機再添1分。7局下莊昊勳用三振解決2人但也投出兩保送，留下一、二壘跑者，換下勾的陳世展接替，被敲1安打形成滿壘，最後飆再見三振守住勝利。

中華隊全場敲出11支安打，蘇政憲4安打猛打賞，包含1轟，貢獻3打點，邱彥祖也利用全壘打貢獻2打點，余新喆、陽善全各有2安打。先發的黃義傑投2局被敲1安打失4分，只有1責失，莊昊勳中繼4.2局飆9K，無失分奪勝投。

去年中華隊由高雄市聯隊代表拿下冠軍，今年再奪冠，勇奪二連霸，中華隊在小馬聯盟野馬級世界賽拿下隊史第9冠。

U12世界盃中華隊剛在4日拿下世界冠軍，台灣小將稱霸世界，3天內奪兩座少棒層級的世界冠軍，再加上新竹縣為主體組成中華隊參加世界軟式少棒賽也奪冠，今年暑假3支少棒國家隊都告捷，奪3座世界冠軍。

▲中華少棒代表隊在小馬聯盟世界賽奪冠。（圖／台東縣政府提供）