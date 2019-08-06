落淚談被NBA放棄獲正反評價　林書豪反擊酸民：柔弱是力量的展現

▲林書豪分享會激動落淚。（圖／GOOD TV提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

林書豪在返台行程談到自己現在沒有合約的困境，「好像被NBA放棄」忍不住流下男兒淚，在世界籃球圈有正反兩面評價。林書豪日前回應各個NBA球星給予的負面評價，他表示，展現內心最弱的一面，其實是力量展現的最佳表現之一。

雖然林書豪在演講台上淚崩直呼「人生好難」、「好像被NBA放棄」的行為，獲得暴龍隊友范佛利特（Fred VanVleet）以及他所指導的老鷹菜鳥楊恩（Trae Young）等人鼓勵，但像是拓荒者明星後衛麥卡倫（C.J. McCollum）就不能認同，他認為林書豪已經在NBA打滾9個賽季、靠NBA合約賺進超過6000萬美元，比起很多沒有獲得任何機會的球員，應該要知足。

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在自己的言論受到籃球圈關注之後，林書豪上週在哈佛大學上海中心座談會對此回應，「能夠面對自己的困境，我覺得這是你能展現的最堅強一面，大家都有弱點。」並解釋道，當天上台就有預感自己會情緒崩潰，「這是我想帶給大家的訊息之一，我們作為普通人，沒有人是完美的，我們都會遇到困境，追夢的過程中都會挫敗，但你需要做的是破繭而出。」

林書豪強調，自己毫不在意網路上的各種酸民評論，因為自己的籃球之路早已受到太多了異樣眼光，現在已經習慣拒絕外界的聲音，就像演講台淚崩的影片被傳開後，他其實不太關注其他人說了什麼。