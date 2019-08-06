世界冠軍！李晨薰8K、羅浩晨雙響　小馬青棒中華隊二連霸

▲小馬聯盟帕馬級青棒。（圖／截自YouTube）

記者楊舒帆／綜合報導

小馬聯盟帕馬級青棒世界賽，由桃園市平鎮高中代表的中華隊6日（台灣時間）與波多黎各爭冠，靠著羅浩晨轟出雙響砲，李晨薰5局完投飆8K，以10比0提前扣倒對手，勇奪二連霸。

小馬聯盟青棒賽由桃園平鎮高中棒球隊取得中華代表權，先前擊敗日、韓取得亞太區代表權，2日赴美出征世界賽，前2戰分別以4比1、4比0取勝，5日第2次與拉雷多隊交手，以8比1晉級冠軍戰。

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中華隊冠軍戰與波多黎各交手，1局上由顏國晉保送上壘利用戰術，林子豪敲游擊平飛球，游擊手傳三壘暴傳，帶回1分，2局上羅浩晨轟兩分砲，取得3比0領先。

中華隊4局上由黃兆維、李孟哲連續安打展開攻勢，羅浩晨轟第2發全壘打，帶3分打點，演出雙響砲，何逸龍安打後，顏國晉獲得保送，陳致均再敲安打形成滿壘，林子豪掃出穿越二、三壘安打帶2分打點，劉基鴻再敲安打帶回1分。5局上李孟哲、顏國晉安打再追加1分。

中華隊全場13支安打，包含羅浩晨兩分砲，李晨薰飆逼近95英里（約153公里）速球，主投5局僅被敲1安打，奪8K無失分，拿下勝投。

中華隊總教練吳柏宏表示，「很開心衛冕冠軍，這四場比賽，球員投、打、守都表現很好，也達成出發前的目標。」此戰不同於前3戰運用較多戰術也是奪冠關鍵，吳柏宏則說，「多多少少了解美國基本功沒有比台灣好，利用戰術讓對方失誤，球員來到這裡第五、六天了，適應不錯，最後一場發揮比較好。」李晨薰繳出好投，球速也有發揮，他則說，「平常心，剩最後一場，就想拿冠軍。」

中華隊從2005年開始參加小馬聯盟帕馬級世界賽，曾在2013年至2017年中斷四年，轉參加LLB世界少棒聯盟的青棒級賽事，去年重返小馬聯盟，由平鎮代表的中華隊拿下冠軍，今年達成二連霸，奪中華隊史第3冠。