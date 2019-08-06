林書豪不該被NBA淘汰！　美分析師拍片為他平反

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

儘管上季隨著暴龍奪冠達到生涯另一個巔峰，但這半個賽季來因為無法融入球隊遭到棄用，林書豪身價也隨之暴跌，自由市場開市超過1個月仍未獲得任何NBA球隊青睞。美國知名籃球分析平台《BBAKKBREAKDOWN》專家豪斯曼（Nick Hauselamn）為林書豪叫屈，認為他不該被NBA放棄，拍影片分析他的各種優勢，認為他依然是名合格的NBA控衛。

綽號「Coach Nick」的豪斯曼擁有超過10年的高中教練資歷，經營知名籃球分析平台「BBALLBREAKDOWN」，他近日製作了一部超過20分鐘的影片，回顧林書豪的NBA生涯，並探討為何這位將滿31歲的台裔控衛還未在NBA找到新的落腳處。

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豪斯曼認為林書豪當年在籃網時，原本有機會邁向成為聯盟10大控衛之一的道路，教頭亞特金森(Kenny Atkinson)的體系釋放了「豪小子」的天賦，也讓他越打越有自信；但最終這段在布魯克林的時光並沒有如預期的美好，「豪小子」生涯首度面臨了嚴重的傷病問題。

當林書豪克服了惱人的腿筋傷勢，準備在2017-18賽季重新出發，卻在開幕戰遭逢右膝髕骨韌帶斷裂重傷，導致整季報銷，也讓籃網決定放棄他，在2018年夏天將他交易到老鷹。「豪小子」在亞特蘭大向眾人展示嚴重的膝傷已是過去式，還擔任了潛力控衛楊恩(Trae Young)的導師，並在季中獲東區強權暴龍青睞。

豪斯曼指出，林書豪在暴龍的失誤率並沒有特別高，但沒有足夠時間融入團隊，對隊友不夠熟悉讓他陷入掙扎。儘管 「豪小子」在多倫多遭冷凍，但豪斯曼直言連喬瑟夫(Corey Joseph)、麥克康奈爾(T.J. McConnell)和湯瑪斯(Isaiah Thomas)這樣的球員都已經得到高於底薪的合約，實在沒道理沒有球隊要林書豪，讓他得考慮轉戰歐洲或亞洲。

對於林書豪至今仍乏人問津，豪斯曼感到遺憾，他表示若是有教練願意讓「豪小子」在場上打擋拆，他絕對是一位有能力留在聯盟的控衛，因為丹東尼(Mike D'Antoni)在「林來瘋」時期所使用的打法，至今在聯盟仍然很常見，「若他能得到合約，他會有足夠的空間與節奏(Space & Pace)來突破防守，展示他擅長的打法。」