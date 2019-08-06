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世羽賽／三屆冠軍馬琳膝傷復原仍決定退賽　將會在9月復出

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▲▼ 南京世錦賽，馬琳（Carolina MARIN）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬琳。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

繼前丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）退出19日於瑞士開打的世錦賽後，目前世界排名第2的大陸石宇奇也確定因為左腳踝側副韌帶扭傷退賽，接著正在養傷的西班牙馬琳(Carolina Marin)也決定不冒險打世錦賽，將可以在9月巡迴賽復出。

世錦賽開打在即，羽壇陸續傳出傷兵退賽，包括背部傷勢的安賽龍、在印尼公開賽左腳踝側副韌帶扭傷的去年亞軍石宇奇；在今年1月世界羽聯(BWF)超級500賽印尼大師賽中決賽右膝十字韌帶斷裂的馬琳，在經過手術後，目前仍在養傷恢復訓練，不過也確定不參與本屆世錦賽。

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馬琳在去年世錦賽拿下冠軍，不過今年因傷休養之後，近期將在海拔大約4421米的美國內華達山脈進行高海拔訓練，雖然目前東京奧運積分賽都還沒有積分，但他並不急著復出，日前發表影片提到，「我的團隊和我決定將不參加今年的世錦賽，我恢復的狀況非常好，膝蓋跑動也都非常好，但是時間太趕因此退賽。」

馬琳提到，「我將會在9月的巡迴賽復出，謝謝大家的支持。」馬琳曾拿下2016年里約奧運金牌，2014、2015以及2018年三屆世錦賽的女單冠軍。

▼馬琳在印尼大師賽決賽右膝十字韌帶斷裂 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

▲▼馬琳在印尼大師賽決賽右膝十字韌帶斷裂 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

關鍵字： 世羽賽馬琳
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