世羽賽／戴資穎列第2種子拼首冠首輪輪空　周天成先碰丹麥

▲泰國公開賽冠軍周天成 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年世界羽球錦標賽19日將於瑞士登場，台將在五單項都有選手出賽，其中本周退位世界球后的戴資穎，本屆被列為第2種子首輪輪空；世界排名衝上第2的周天成，首輪則是要對上丹麥維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus）。

中華隊參賽本屆世錦賽的名單如下，男單：周天成、王子維。女單：戴資穎、白馭珀。男雙：李洋／王齊麟、廖敏竣／蘇敬恒、盧敬堯／楊博涵、林上凱／蔡敏豪。女雙：許雅晴／胡綾芳、張淨惠／楊景惇。混雙：李洋／許雅晴、王齊麟／程琪雅。

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女單部分，戴資穎以第2種子身份參賽，被安排在籤表下半部，首輪輪空後，次輪則是要對上香港葉姵延和的加拿大洪德里琪（Rachel Honderich）對決後的勝方，接著有機會碰上大陸蔡炎炎，持續挺進的話，8強則可能碰上印度辛度（Pusarla V. Sindhu）。

大會頭號種子的日本山口茜、第3種子的奧原希望、大陸陳雨菲、何冰嬌、泰國依瑟儂（Ratchanok INTANON）都在籤表上半部，我國另位好手白馭珀首輪則要對上越南阮翠玲。戴資穎五度參賽世錦賽，不過最佳成績都是8強止步（2013、2014、2015及2018年），因此本屆將要問鼎首冠。

▼戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

男單部分，周天成也在籤表下半，首輪交手維汀哈斯，雙方過去8次交手周天成握有6勝，8強賽則有機會碰上印度斯里坎特（Kidambi Srikanth）；另位好手王子維則在籤表上半，首戰義大利馬達羅尼（Rosario Maddaloni），挺進後可能交手日本西本拳太。

剛拿下超級1000賽印尼公開賽以及超級500賽泰國公開賽冠軍的周天成，世界排名衝上第2，創下台灣本土男單最佳世界排名，過去也是五度參賽世錦賽，最佳成績也是8強止步（2014、2017、2018年），近期狀況穩定的他，也有機會力拼首冠。

男雙部分，李洋／王齊麟列為11種子，和第13種子的廖敏竣／蘇敬恒首輪都是輪空，麟洋配次輪有機會交手台將林上凱／蔡敏豪；盧敬堯／楊博涵首輪則是要交手英格蘭組合埃利斯（Marcus ELLIS）／蘭格瑞奇（Chris LANGRIDGE）。

▼麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）