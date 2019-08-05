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亞洲盃射箭賽／王律勻首次國際賽奪牌　就橫掃一金一銀一銅

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▲▼2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽複合弓， 王律勻女子金牌 。（圖／中華民國射箭協會提供）

▲王律勻拿下一金一銀一銅 。（圖／中華民國射箭協會提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽複合弓賽事收兵，中華隊中的小可愛「ㄌㄩㄝㄌㄩㄝ」王律勻和「貢丸」陳宏溢在混雙奪銀，接著在女子團體賽射銅，下午個人賽再添一金，一日內進帳一金一銀一銅笑傲江湖。

這項比賽6日將在台北市立田徑場進行反曲弓獎牌戰，王律勻上午先和「貢丸」陳宏溢聯手出賽混雙金牌戰，第一局以36：38落後兩分，第二局39：36，總分75：74倒贏一分，第三局對手出現三支10分箭，總分 113：112重新取得領先，第四局兩隊同為37分，中華隊149：150飲恨得銀。

▼王律勻、陳宏溢。

請繼續往下閱讀...

▲▼2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽複合弓， 王律勻、陳宏溢 獲銀 。（圖／中華民國射箭協會提供）

接著王律勻和許嬿樺、翁意婷聯手，在團體賽銅牌戰迎戰泰國，第一趟中華隊55：57落後，第二趟53：54總分108：111落後三分，第三趟中華隊六箭中有五支10分箭，59：54一口氣討回五分，終於以167：165取得領先。

第四趟中華隊繼續上緊發條，射出三支10分箭和對手同為56分，總分223：221拿下最後勝利，銅牌有驚無險到手。

下午王律勻續戰女子複合弓金牌戰，第一箭就失手射出6分箭，第二箭也只有8分，反觀新加坡羅梓嘉一開賽就連射三支10分箭，才第一局王律勻就落後6分，讓人為她捏一把冷汗。

但王律勻沒在怕的，第二局28：27追回一分，第三局29：27再討兩分，第四局29：28再扳一分，第五局背水一戰第一箭9分，羅梓嘉7分，雙方首度平手，接下來兩箭同為18分，137：137進入延長加賽。

▼ 王律勻加打敗新加坡奪金 。

▲▼2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽複合弓， 王律勻女子金牌 。（圖／中華民國射箭協會提供）

加射前隊友不斷喊著「加射女王！加射女王！」替她打氣，王律勻也很給力，以9：8打敗新加坡羅梓嘉，勇奪金牌，讓中華隊嗨翻。這是王律勻第一次在國際賽奪牌，而且一次拿三面，金銀銅都有了，讓她超開心。

談到第一箭，王律勻苦笑說，「本來就緊張，風又超大我擔心箭會飛走，但又擔心時間不夠就出手了，看到6分自己也嚇一跳，這是我第一次在國際賽射出6分。」

箭已出手沒有後悔藥可吃，王律勻說，「教練要我調整呼吸，把自己的動作作好，不要想太多，我也轉念告訴自己：『大膽射！盡力就好！』能夠扳平最後加射再贏，坦白說有些不可思議，很開心自己辦到了。」

即將升上北市大三年級的王律勻，高一拿過劍道賽銅牌，高二才轉練射箭，是個身高才152公分的小可愛，和王律勻聯手在混雙奪銀的陳宏溢來自新竹，有個卡哇伊的綽號叫「貢丸」，這也是他個人第一面國際賽獎牌。

▲▼2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽複合弓， 王律勻女子金牌 。（圖／中華民國射箭協會提供）

混雙以一分之差和金牌擦身而過，陳宏溢坦言很可惜，「對手馬來西亞超穩的，很敢射，相較之下我們兩個還是有點怕怕的，過程中我和學姐都會互相擊掌打氣，同時提醒彼此大膽射，可惜最後還是輸了一分，只拿到銀牌。」

和王律勻及翁意婷聯手拿下團體賽銅牌的「牛妹」許嬿樺，也是首次在國際賽奪牌。許嬿樺說，「從桃園市全運選拔賽到理事長盃到這一場，我們三個人連續比了三場比賽，一直在調整，前兩天有點疲勞，在互相提醒和鼓勵後，今天狀況有比較好。」

▼王律勻、許嬿樺、翁意婷女團銅牌 。

▲▼2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽複合弓， 王律勻、許嬿樺、翁意婷女團銅牌 。（圖／中華民國射箭協會提供）

翁意婷坦言這個結果很「不可思議」，「感覺自己動作還沒準備好就出手，沒想到就中了，超開心的，其實我今天超緊張的，卻一直提醒隊友不要緊張，我這個人就是一號表情啊，所以大家都看不出我很緊張，哈！」

中華隊南韓籍教練田仁秀說，這次中華隊是派青年隊與賽，跟成人隊國手相比，小朋友經驗嫩了些，實力當然還是有落差，今天比賽時小將還是因為緊張，沒能以平常心出賽將練習時的水準完全發揮出來，但因為專注度夠，表現有提升上來。

田仁秀認為，這批複合弓小將們有實力，只是信心度還不夠，有時會抓不到感覺，這場比賽後他們成長了不少，只要再經過幾場大比賽磨鍊和洗禮，應該很快地可以和目前的國家隊接軌，是台灣複合弓界的明日之星。

▲▼2019亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽複合弓， 王律勻、許嬿樺、翁意婷女團銅牌 。（圖／中華民國射箭協會提供）

關鍵字： 亞洲盃射箭賽王律勻
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