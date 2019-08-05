馬大偉解盤／美國職棒8月想賺錢　請留意印地安人隊

▲克里夫蘭印地安人。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

美國職棒一直是台灣運彩迷最愛的投注項目，但也是台灣運彩最賺錢的項目，原因簡單，因為大部分彩迷，「抓牌」時把先發投手看太重。所以這裡特別分享給各位運動雲讀者，玩美國職棒，球隊近況遠比先發投手要重要許多。

像整個大聯盟現在最火熱的球隊，不是戰績第1的道奇，也非台灣彩迷最愛的洋基，而是克里夫蘭印地安人隊。

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從6月5日起，印地安人30場拿下21勝，勝率是7成，若對比國際莊家所開的賠率，這段期間，你30場都下印地安人，你的獲利率(ROI)為18%，下1萬你可以賺到1800。



至於讓分盤表現，印地安人同樣讓人激賞，7月16日起，他們贏的10場比賽中有9場勝分在2分以上，交易大限前補強打擊看來多少有幫助。

建議彩迷，只要接下對手的近況比印地安人差，你不用管先發，都可以買印地安人，除非印地安人出現3連敗，不然我覺得這方式都可以一直走下去。

美國職棒因為比賽幾乎每天打，球隊連勝或連敗，其實對接下比賽影響很大。像紅襪，之前在家打光芒，前兩戰都輸，所以第3戰買紅襪的很多，認為「感覺比較強」的紅襪，在家不至於3連敗吧！但照樣被光芒橫掃。

同樣狀態也發生在作客洋基這系列，所以這次基襪大戰，我3場都推薦我會員買洋基，也都順利獲利。這抓美棒的心法，給各位參考。

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