合庫羽球隊攜手泰北高中　盼培育下一個戴資穎、周天成

▲合庫羽球隊攜手泰北高中。（圖／泰北高中提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

國內羽球一哥周天成和一姊戴資穎坐鎮的合作金庫羽球隊，正式攜手創校103年的泰北高中，成立國中和高中羽球隊，期許六年一貫的訓練模式，為台灣羽球未來向下扎根，要培育更多傑出好手。

泰北高中校長陳建佑表示，「泰北高中的運動風氣一直都很盛行，不論橄欖球隊、田徑隊、柔道、足球和籃球，都有許多好成績。這次結合合庫羽球隊優質的水準，相信能夠打造出更好的環境，來培育未來下一代。」感謝合庫羽球隊大力協助，以及許多資源挹注，才能夠成立泰北高中羽球隊。

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泰北高中擁有一流的學習和訓練環境，校方並提供球員宿舍，制定完整的培訓計畫，期許照顧選手生活外，也能顧及學業發展，全方位養成小將的知識學習、技術能力以及生活心態。

▼教練劉淑芝（中）。

合作金庫副總經理戴燈山表示，泰北高中擁有百年歷史，作育英才無數，而且學校近年多元化教學，非常具特色，「合庫也是所大家信賴的百年老店，相信這樣合作，盼望為國家培育更多優秀的好手，孕育未來的戴資穎和周天成。」

泰北高中羽球隊成軍，教練為劉淑芝和洪俊中，首屆12位隊員，包括9名男選手與3名女選手，成員主要來自雙蓮國小、長春國小等基層重鎮。其中劉淑芝為前女雙國手，過去兩年曾投入中華奧會和勝利體育的社會公益活動，執行少年觀護所羽球教學專案，藉由羽球教育，建立青少年面對生活的勇氣。

劉淑芝提到，「少觀所的經驗幫助我很多，學習青少年心理學，願意傾聽，更了解小球員的想法，覺得像周天成和戴資穎這種頂尖球員，都是擁有很強大心理素質，這點往往也是國內一般球員欠缺，運用六年一貫的高品質訓練，穩定的銜接，然後透過從小的培養，建立抗壓性，相信對孩子的將來很有幫助。」

劉淑芝設立第一年目標，力拚台北市中學前三名，順勢參加明年、109年屏東全中運，「雖然我們女隊員較少，但我們男女並重，積極達成目標。」