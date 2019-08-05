運動雲

>

合庫羽球隊攜手泰北高中　盼培育下一個戴資穎、周天成

ETtoday運動雲

▲▼合庫羽球隊攜手泰北高中　盼培育下一個戴資穎、周天成 。（圖／泰北高中提供）

▲合庫羽球隊攜手泰北高中。（圖／泰北高中提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

國內羽球一哥周天成和一姊戴資穎坐鎮的合作金庫羽球隊，正式攜手創校103年的泰北高中，成立國中和高中羽球隊，期許六年一貫的訓練模式，為台灣羽球未來向下扎根，要培育更多傑出好手。

泰北高中校長陳建佑表示，「泰北高中的運動風氣一直都很盛行，不論橄欖球隊、田徑隊、柔道、足球和籃球，都有許多好成績。這次結合合庫羽球隊優質的水準，相信能夠打造出更好的環境，來培育未來下一代。」感謝合庫羽球隊大力協助，以及許多資源挹注，才能夠成立泰北高中羽球隊。

請繼續往下閱讀...

泰北高中擁有一流的學習和訓練環境，校方並提供球員宿舍，制定完整的培訓計畫，期許照顧選手生活外，也能顧及學業發展，全方位養成小將的知識學習、技術能力以及生活心態。

▼教練劉淑芝（中）。

▲▼合庫羽球隊攜手泰北高中　盼培育下一個戴資穎、周天成 。（圖／泰北高中提供）

合作金庫副總經理戴燈山表示，泰北高中擁有百年歷史，作育英才無數，而且學校近年多元化教學，非常具特色，「合庫也是所大家信賴的百年老店，相信這樣合作，盼望為國家培育更多優秀的好手，孕育未來的戴資穎和周天成。」

泰北高中羽球隊成軍，教練為劉淑芝和洪俊中，首屆12位隊員，包括9名男選手與3名女選手，成員主要來自雙蓮國小、長春國小等基層重鎮。其中劉淑芝為前女雙國手，過去兩年曾投入中華奧會和勝利體育的社會公益活動，執行少年觀護所羽球教學專案，藉由羽球教育，建立青少年面對生活的勇氣。

劉淑芝提到，「少觀所的經驗幫助我很多，學習青少年心理學，願意傾聽，更了解小球員的想法，覺得像周天成和戴資穎這種頂尖球員，都是擁有很強大心理素質，這點往往也是國內一般球員欠缺，運用六年一貫的高品質訓練，穩定的銜接，然後透過從小的培養，建立抗壓性，相信對孩子的將來很有幫助。」

劉淑芝設立第一年目標，力拚台北市中學前三名，順勢參加明年、109年屏東全中運，「雖然我們女隊員較少，但我們男女並重，積極達成目標。」

▲▼合庫羽球隊攜手泰北高中　盼培育下一個戴資穎、周天成 。（圖／泰北高中提供）

關鍵字： 合庫羽球隊泰北高中戴資穎周天成
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

推薦閱讀

U12世界盃／古巴奪季軍！遠東科大送暖　教頭：台灣是美麗國家

中職二軍／猿獅惡鬥5小時21分破紀錄　高志綱帶隊首冠

中職／林益全33歲轟破紀錄　林仲秋：太慢了

王建民準備赴美情蒐　陳偉殷、王維中列入觀察目標

中職／兄弟二軍戰績獨走　林威助：態度拿出來就對了

U12世界盃／人氣王是「賽到的」　全叡：為南投爭一點點光

U12世界盃／陳楷升奪MVP！　攜手黃天賜、江宗駿入全明星

中職／在統一獅被排擠？　Yuri：現在真的沒有

U12世界盃／韓國談賽程爭議　盼球員幼小心靈別受影響

U12世界盃／陳楷升壓制又開轟投打俱佳　中華4比0日本隊史第二冠

熱門新聞

U12世界盃／古巴奪季軍！遠東科大送暖　教頭：台灣是美麗國家

中職二軍／猿獅惡鬥5小時21分破紀錄　高志綱帶隊首冠

中職／林益全33歲轟破紀錄　林仲秋：太慢了

王建民準備赴美情蒐　陳偉殷、王維中列入觀察目標

中職／兄弟二軍戰績獨走　林威助：態度拿出來就對了

U12世界盃／人氣王是「賽到的」　全叡：為南投爭一點點光

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2亞洲盃射箭賽／王律勻奪一金一銀一銅

3政大雄鷹盃　首戰強敵筑波大學

4馬大偉解盤／MLB 8月賺錢秘訣

5合庫羽球隊攜手泰北高中

熱門新聞

1遠東科大送暖　古巴：台灣美麗國家

2猿獅惡鬥破紀錄　高志綱帶隊首冠

3林益全33歲破紀錄　林仲秋：太慢

4王建民情蒐　陳偉殷、王維中列觀

5兄弟二軍戰績獨走　林威助談關鍵

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

小短裙甜美開球　溫妮羞喊人生最大尺度

朱育賢猛打開轟、牛棚輪番上陣　桃猿5比2擊退富邦

赫猛燃燒113球奪勝投　兄弟6比1贏統一

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366