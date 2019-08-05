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蔡英文接見桌球神童林昀儒　讚許「像網球界的費德勒」

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▲韓國桌賽，林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

記者謝孟儒／綜合報導

將滿18歲的桌球神童林昀儒在今年巡迴賽事中表現亮眼，世界排名衝上13，也成為新台灣一哥，其中在T2鑽石賽馬來西亞站更是擊敗里約奧運金牌、目前世界排名第5的大陸好手馬龍，振奮人心。而總統蔡英文也讚許林昀儒，像是網球界的費德勒(Roger Federer)。

林昀儒在男單排名從去年1月的134名一路攀升至目前的第13名，成為台灣新桌壇一哥，也是自己個人最高，回顧他本賽季目前的表現，6月在日本公開賽雖不敵許昕拿下銀牌，但仍受到各界關注、7月在T2鑽石聯賽馬來西亞站中，連退當時世界第5的奧運金牌馬龍，決賽面對世界球王樊振東，最後一局更以5比0奪冠，驚艷桌壇。

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總統蔡英文也注意到林昀儒的潛力和好表現，也接見林昀儒給予鼓勵。陪同林昀儒前往總統府的包括教育部體育署長高俊雄、桌球協會理事長林茂榮。高俊雄表示，「總統與我都非常好奇，為什麼一位17歲的高中生能夠連續打敗兩位世界排名第一的桌球高手，發現除了後天的訓練，先天的天份也很重要。」

高俊雄提到，「桌球需要反應快和球的旋轉等各種變化，也要能了解透徹，因此後天用對的方法將天份展現出來，林昀儒也是一位特別的選手，輸贏都看不出他的情緒，比完賽之後會跟對手握手，天生就是如此，就是享受打球。」

高俊雄說，「因此總統說他有點像網球界的費德勒，就是享受打球，輸贏都是另外一回事。」政府未來有會以黃金計畫，讓林昀儒能夠在後勤上獲得更多的幫助，發揮更好的實力。

▼林昀儒擊敗樊振東奪冠。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 蔡英文林昀儒
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