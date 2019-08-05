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馬大偉解盤／勇士@雙城　「挺」莊買勇士

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▲索羅卡（Mike Soroka）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索羅卡（Mike Soroka）。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月6日單場賽事尚未開盤，為大家推薦亞特蘭大勇士作客明尼蘇達雙城的賽事，目前運彩盤口開出PK盤、大小9.5分。

先發投手分析

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雙城先發歐多瑞吉(Jake Odorizzi)球季前半段很優，10勝4負防禦率3.15，但明星賽後狀況不穩，上場對馬林魚雖5.2局僅失1分，但對手畢竟是支爛隊，碰上國聯東區第1的勇士，難說。

勇士隊索羅卡(Mike Soroka)本季防禦率2.37全國聯先發排第2，被打擊率2成33夠低就算了，更有效箝制對手長打威力，投了114局才被打6發全壘打。

莊家思維分析

兩隊算是強強碰，都在該分區領先，也同樣面對後面勁敵的緊逼。目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場雙城賠率為1.98，認為雙城勝率約49%，算是比較看好勇士。

今日推薦 : 「挺」莊，買勇士不讓分。

今日選擇「挺」莊理由 :

雙城本季戰績好的主因在長打，全隊217發全壘打領先第2名道奇有27支，很有機會打破大聯盟單季單隊全壘打紀錄。但勇士先發索羅卡就是本季大聯盟的全壘打剋星，每9局僅被打0.52發全壘打。

莊家開盤也很清楚看出，他們認為雙方先發在等級上有差距，且最近後援有位很受重用卻很爛的戴森(Sam Dyson)專門爆，不然從戰績面來看，雙城最差應該是小讓，而非現在的接近PK盤。

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