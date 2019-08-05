林書豪能讓快艇陣容更完整？　美媒稱雙方合作將是雙贏

▲林書豪。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

快艇今夏喜迎兩名頂尖搖擺人雷納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)入隊，堪稱成軍49年來最成功的自由市場操作，瞬間竄升為奪冠大熱門。不過他們仍舊需要一些角色球員提升板凳深度，《HoopsHype》專欄作家烏爾比納(Frank Urbina)就建議快艇簽下林書豪，他認為雙方合作將創造雙贏局面。

林書豪在返台分享會上泣訴感覺自己被NBA拋棄，向大眾揭露了害怕無法續留NBA的恐懼與等待新合約的煎熬，不少專欄作家都為他撰文，建議某些球隊可以將這位台裔控衛納入考慮；《HoopsHype》專欄作家烏爾比納近日就分析了「豪小子」5個可能的落腳處，其中一個是快艇。

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烏爾比納認為林書豪會是快艇後場不錯的補強對象，目前快艇陣中只有比佛利(Patrick Beverley)一位「真正的控衛」，今夏簽下的24歲控衛小華頓(Derrick Walton Jr.)將擔任替補，若他們希望第二陣容能有另一位能組織攻勢的後衛，「豪小子」能夠勝任這個角色。

▲林書豪。（圖／記者李毓康攝）

快艇下季主要的持球者會是兩大側翼巨星，還有3度奪得最佳第六人的雙能衛威廉斯(Lou Williams)，林書豪若來到快艇，將不會有太多上場時間；但在烏爾比納看來，即將滿31歲的「豪小子」現階段最好能找到一支具備爭冠實力，同時又能讓他避免受傷的球隊。

《紐約時報》知名記者史坦(Marc Stein)上周曾點出各隊對林書豪的疑慮，在於擔心年齡漸長又受過嚴重膝傷的他，運動能力恐不如過往，「NBA球隊不確定他是否還有足夠的運動能力，控球的位置對這方面有很高的要求。」但史坦也肯定「豪小子」是目前還未簽約的控衛中最好的一位，若有球隊後場出現傷病，就能替他空出一個位置。

▲林書豪。（圖／記者李毓康攝）