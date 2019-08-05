中華U23男排亞錦賽小組2勝1敗　分組第二晉級八強

▲U23中華男排晉級八強。（圖／AVC）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

兩年一度的亞洲U23排球錦標賽今年進入第三屆，男排賽事8月3日到8月11日在緬甸首都奈比多進行，中華男排預賽第三場交手巴基斯坦，最終1：3不敵對手，不過仍以分組第二晉級八強。

中華男排預賽首戰對上巴林，一局未失以0：3取勝，第二戰交手卡達，同樣以3：0輕鬆擊敗對手，預賽取得二連勝，今日進行預賽第三戰，碰上同樣取得兩勝的巴基斯坦，雙方爭小組第一晉級。

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預賽第三戰，開賽首局中華隊就掌握住局面以25：20拿下，不料第二局之後中華隊在氣勢上明顯落後對手，加上發球失誤過多，最後讓巴基斯坦連下三城，以18：25拿下次局、第三局18：25、第四局17：25，終場巴基斯坦就以1：3擊敗中華男排。

中華男排預賽分在C組，巴基斯坦戰績3勝0負在C組排名第一，中華隊戰績則是2勝1負排在小組第二，兩支隊伍都將晉級八強，而同組內的巴林和卡達則無緣晉級。中華男排在前兩屆U23賽事中均摘下銅牌。

本屆中華男排部分名單大抵與亞俱賽以及世大運名單相同，吳宗軒、石修智等球員已經超齡而未在名單內，但也有多名台電新秀入選，包含林宜暉、顏振富、詹旻翰以及張育陞。其中也有13名選手（周建宏、黃澄浩、劉佳昌、柯凱傑、林宜暉、詹旻翰、宋柏霆、焦璿誠、張育陞、顏振富、陳政錡、林昱丞、張昀亮）入選東京奧運男子排球培訓隊。

▲▼U23中華男排晉級八強。（圖／AVC）