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游岷皓從中壢來加入泰北羽球隊　「希望當個家喻戶曉的國手」

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▲▼ 泰北高中羽球隊成立 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲游岷皓（左） 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／台北報導

創校103年的台北泰北高中，今年更與合作金庫攜手合作，網羅小學畢業的羽球好手，於108學年度正式成立羽球校隊，校隊成員共有9男3女，並由我國女雙好手劉淑芝擔任教練。其中游岷皓更是從中壢中原國小過來的，「希望可以球技、讀書都能並重而來。」

泰北高中今年與長期支持國內羽球發展，更為台灣培養出世界球后戴姿穎與球王周天成等好手的合作金庫攜手，在108學年度正式成立羽球校隊，泰北高中校長陳建佑表示，全方位培養選手們對於知識的學習、能力的加強與態度的提升，期盼能為國家培育優秀的運動選手，未來能為國爭光。

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而第一屆的校隊共有9男3女，劉淑芝談到，「雖然女生比較少，主要是因為應屆打球的女生比較少，但是我們訓練是男女並重、單雙打都會培養，要求會更精緻。」球員多來是雙連國小、長春國小，甚至有從中壢中原國小畢業的球員加入。

▲▼ 泰北高中羽球隊成立 。（圖／記者謝孟儒攝）

來自中原國小的游岷皓身高已經有170公分，曾在全國盃打進16強，談起自己小學一年級受到當時教練吳淑君的影響，「那時候在操場練體能，就被教練問要不要打羽球，雖然因為身高有被找過打籃球，但還是喜歡羽球，加入羽球隊後一路堅持。」

游岷皓說話也相當超齡早熟，說到自己的目標，「我希望可以當個家喻戶曉的國手。」主要打雙打的他，偶像則是李洋和王齊麟，「會選擇泰北是覺得台北的資源比較多，我的目標就是專心打羽球。」

而另一位身高對比反差很大的莊博淯，則是劉淑芝認為在訓練之後，在心理層面提升很多的選手。身高147公分的莊博淯因為爸媽都在打球，自己從小二開始打羽球，也曾打到全國盃16強，「以前會因為身高不夠懷疑自己，現在不會了，因為現在速度打出來就比較不會懷疑，教練說我腳步好、練球很認真，我很相信教練。」

▼ 泰北高中羽球隊成立 。（圖／泰北高中提供）

▲▼ 泰北高中羽球隊成立 。（圖／泰北高中提供）

關鍵字： 泰北高中羽球隊游岷皓劉淑芝
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